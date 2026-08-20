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Dork Lord-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.0043429 USD। DORKY-এর মার্কেট ক্যাপ 301,486 USD। DORKY-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Dork Lord-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.0043429 USD। DORKY-এর মার্কেট ক্যাপ 301,486 USD। DORKY-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

DORKY সম্পর্কে আরও

DORKY প্রাইসের তথ্য

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Dork Lord প্রাইস (DORKY)

তালিকাভুক্ত নয়

1 DORKY থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00432264
$0.00432264$0.00432264
+0.25%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Dork Lord (DORKY) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 20:36:24 (UTC+8)

Dork Lord-এর আজকের প্রাইস

আজ Dork Lord (DORKY)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.0043429, যা গত 24 ঘণ্টায় 25.77% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান DORKY থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি DORKY-এর জন্য $ 0.0043429

Dork Lord বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 301,486 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 69.42M DORKY। গত 24 ঘণ্টায়, DORKY এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00344757 (নিম্ন) এবং $ 0.00433853 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.16356 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00227582

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, DORKY গত ঘণ্টায় +1.75% এবং গত 7 দিনে +12.47% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 1.44K-তে পৌঁছেছে।

Dork Lord (DORKY) এর মার্কেট তথ্য

$ 301.49K
$ 301.49K$ 301.49K

$ 1.44K
$ 1.44K$ 1.44K

$ 301.49K
$ 301.49K$ 301.49K

69.42M
69.42M 69.42M

69,420,000.0
69,420,000.0 69,420,000.0

Dork Lord এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 301.49K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 1.44K। DORKY এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 69.42M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 69420000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 301.49K

Dork Lord-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.00344757
$ 0.00344757$ 0.00344757
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.00433853
$ 0.00433853$ 0.00433853
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.00344757
$ 0.00344757$ 0.00344757

$ 0.00433853
$ 0.00433853$ 0.00433853

$ 0.16356
$ 0.16356$ 0.16356

$ 0.00227582
$ 0.00227582$ 0.00227582

+1.75%

+25.77%

+12.47%

+12.47%

Dork Lord (DORKY) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Dork Lord থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00088992 ছিল।
গত 30 দিনে, Dork Lord থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0016215632 ছিল।
গত 60 দিনে, Dork Lord থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0006739516 ছিল।
গত 90 দিনে, Dork Lord থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.000000093217186387 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00088992+25.77%
30 দিন$ -0.0016215632-37.33%
60 দিন$ -0.0006739516-15.51%
90 দিন$ +0.000000093217186387+0.00%

Dork Lord এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Dork Lord (DORKY) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, DORKY এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Dork Lord (DORKY) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Dork Lord এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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Dork Lord সম্পর্কে

Dork Lord-এর বর্তমান দাম কত?

Dork Lord-এর দাম Tk0.534085663037005212000 এবং আজকে এটি 25.77% পরিবর্তিত হয়েছে।

DORKY সম্প্রদায় কত দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে?

বর্তমানে আছে -- হোল্ডার, এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া প্রায়শই গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি, সম্প্রদায়ের প্রসার এবং নেটওয়ার্কের ব্যাপক অংশগ্রহণের ইঙ্গিত দেয়।

Dork Lord-এর দামে চাহিদা কীভাবে প্রভাব ফেলে?

চাহিদা ব্যবহারের ক্ষেত্র, বাজারের অবস্থা, বিনিয়োগকারীদের মনোভাব এবং Meme,Ethereum Ecosystem,The Boy’s Club খাতে এর ভূমিকার উপর নির্ভর করে। উচ্চ চাহিদা উচ্চ লেনদেনের পরিমাণের সময় দামের গতিবিধিকে ত্বরান্বিত করতে পারে।

আজকে DORKY-এর লেনদেনের পরিমাণ কত?

এটি Tk-- লেনদেনের পরিমাণ তৈরি করেছে, যা সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং স্বাস্থ্যকর বাজার তরলতার প্রমাণ দেয়।

DORKY-এর ইতিহাসের সাথে তুলনা করলে কেমন আছে?

এর ATH হল Tk20.1144514141086768000 এবং ATL হল Tk0.2798781536882905896000, যা অতীতের পারফরম্যান্স চক্রের প্রেক্ষিত দেয়।

কতগুলি টোকেন ঘূর্ণায়মান আছে?

ঘূর্ণায়মান অবস্থায় আছে 69420000.0 টোকেন, যা উপলব্ধতা, মার্কেট ক্যাপ এবং দীর্ঘমেয়াদী মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Dork Lord সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 20:36:24 (UTC+8)

Dork Lord (DORKY) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
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02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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