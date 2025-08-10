PAPER সম্পর্কে আরও

Dope World Paper প্রাইস (PAPER)

Dope World Paper (PAPER) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.00031426
$0.00031426$0.00031426
-8.90%1D
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে।
আজকে Dope World Paper (PAPER) এর প্রাইস

Dope World Paper(PAPER) বর্তমানে 0.00031331USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 284.40KUSD। PAPER থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Dope World Paper এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
-9.38%
Dope World Paper এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
907.73M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ PAPER থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান।

USD এ Dope World Paper (PAPER) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Dope World Paper থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Dope World Paper থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0001440679 ছিল।
গত 60 দিনে, Dope World Paper থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0002183188 ছিল।
গত 90 দিনে, Dope World Paper থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0005709312783029808 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0-9.38%
30 দিন$ -0.0001440679-45.98%
60 দিন$ -0.0002183188-69.68%
90 দিন$ -0.0005709312783029808-64.56%

Dope World Paper (PAPER) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Dope World Paper এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.00031099
$ 0.00031099$ 0.00031099

$ 0.00036072
$ 0.00036072$ 0.00036072

$ 0.057268
$ 0.057268$ 0.057268

+0.53%

-9.38%

-40.10%

Dope World Paper (PAPER) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 284.40K
$ 284.40K$ 284.40K

--
----

907.73M
907.73M 907.73M

Dope World Paper (PAPER) কী?

A DAO for the streets. Build a character and develop the metaverse in your pursuit of money, power, and notoriety. Dope Wars is a LOOT derivative and acts as the legos for the Dope Wars Metaverse. Dope Wars NFT's are available here - https://opensea.io/collection/dope-v4

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

Dope World Paper (PAPER) এর টোকেনোমিক্স

Dope World Paper (PAPER) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। PAPERটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন।

