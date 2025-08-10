Donkey King প্রাইস (DOKY)
Donkey King(DOKY) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 31.70KUSD। DOKY থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ DOKY থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। DOKY এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Donkey King থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Donkey King থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Donkey King থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Donkey King থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-1.12%
|30 দিন
|$ 0
|-26.92%
|60 দিন
|$ 0
|-4.21%
|90 দিন
|$ 0
|--
Donkey King এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-2.17%
-1.12%
-0.75%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
"Donkey King"is a community-driven decentralized meme token with a dedicated team, pushing and developing behind the scenes. It's inspired by the popular meme culture, and its logo features a cute donkey wearing a crown. It's a lighthearted and playful cryptocurrency that aims to bring joy to the crypto world. Our vision is to create a vibrant and inclusive community where members can participate in a playful and entertaining ecosystem while also benefiting from the potential financial opportunities offered by cryptocurrency. Our mission is to establish Donkey King as a leading meme coin recognized for its longevity and positive impact on both the crypto space and wider society. Our roadmap is a testament to our commitment to building a vibrant community centered around memes and cryptocurrency. We believe in the power of laughter, creativity, and the boundless potential of blockchain technology.
Donkey King (DOKY) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। DOKYটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
