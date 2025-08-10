DOGE on Solana প্রাইস (SDOGE)
DOGE on Solana(SDOGE) বর্তমানে 0.00008765USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 72.03KUSD। SDOGE থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ SDOGE থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SDOGE এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, DOGE on Solana থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, DOGE on Solana থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000104621 ছিল।
গত 60 দিনে, DOGE on Solana থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000126788 ছিল।
গত 90 দিনে, DOGE on Solana থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00002567715488035592 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+3.42%
|30 দিন
|$ -0.0000104621
|-11.93%
|60 দিন
|$ -0.0000126788
|-14.46%
|90 দিন
|$ -0.00002567715488035592
|-22.65%
DOGE on Solana এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.34%
+3.42%
+3.43%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
"Doge on Solana" brings the ultimate meme coin vibes to the Solana blockchain, where speed and low fees are king. We're talking lightning-fast transactions, almost zero gas, and all the chaotic, fun Doge energy you love—now supercharged on a next-gen platform. Forget the old Proof of Work grind; Solana’s where it's at. It’s Doge, but faster, smoother, and way more eco-friendly. The meme economy just leveled up, and "Doge on Solana" is here to take you for a wild ride. Get ready to YOLO with quicker payments, dApps, and all the degenerate glory, now on Solana!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 SDOGE থেকে VND
₫2.30650975
|1 SDOGE থেকে AUD
A$0.0001341045
|1 SDOGE থেকে GBP
￡0.000064861
|1 SDOGE থেকে EUR
€0.0000745025
|1 SDOGE থেকে USD
$0.00008765
|1 SDOGE থেকে MYR
RM0.000371636
|1 SDOGE থেকে TRY
₺0.0035647255
|1 SDOGE থেকে JPY
¥0.01288455
|1 SDOGE থেকে ARS
ARS$0.116092425
|1 SDOGE থেকে RUB
₽0.0070111235
|1 SDOGE থেকে INR
₹0.007688658
|1 SDOGE থেকে IDR
Rp1.4137094795
|1 SDOGE থেকে KRW
₩0.121735332
|1 SDOGE থেকে PHP
₱0.0049741375
|1 SDOGE থেকে EGP
￡E.0.004254531
|1 SDOGE থেকে BRL
R$0.0004759395
|1 SDOGE থেকে CAD
C$0.0001200805
|1 SDOGE থেকে BDT
৳0.010635451
|1 SDOGE থেকে NGN
₦0.1342263335
|1 SDOGE থেকে UAH
₴0.0036208215
|1 SDOGE থেকে VES
Bs0.0112192
|1 SDOGE থেকে CLP
$0.0846699
|1 SDOGE থেকে PKR
Rs0.024836504
|1 SDOGE থেকে KZT
₸0.047301199
|1 SDOGE থেকে THB
฿0.002832848
|1 SDOGE থেকে TWD
NT$0.002620735
|1 SDOGE থেকে AED
د.إ0.0003216755
|1 SDOGE থেকে CHF
Fr0.00007012
|1 SDOGE থেকে HKD
HK$0.000687176
|1 SDOGE থেকে MAD
.د.م0.000792356
|1 SDOGE থেকে MXN
$0.0016276605
|1 SDOGE থেকে PLN
zł0.000319046
|1 SDOGE থেকে RON
лв0.0003812775
|1 SDOGE থেকে SEK
kr0.0008388105
|1 SDOGE থেকে BGN
лв0.0001463755
|1 SDOGE থেকে HUF
Ft0.029741398
|1 SDOGE থেকে CZK
Kč0.001838897
|1 SDOGE থেকে KWD
د.ك0.00002673325
|1 SDOGE থেকে ILS
₪0.0003006395