Dog Wif Nunchucks প্রাইস (NINJA)
Dog Wif Nunchucks(NINJA) বর্তমানে 0.0022326USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 2.23MUSD। NINJA থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ NINJA থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। NINJA এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Dog Wif Nunchucks থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000161566588395442 ছিল।
গত 30 দিনে, Dog Wif Nunchucks থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0002097713 ছিল।
গত 60 দিনে, Dog Wif Nunchucks থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0003217373 ছিল।
গত 90 দিনে, Dog Wif Nunchucks থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0011310218488019556 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.000161566588395442
|-6.74%
|30 দিন
|$ +0.0002097713
|+9.40%
|60 দিন
|$ -0.0003217373
|-14.41%
|90 দিন
|$ -0.0011310218488019556
|-33.62%
Dog Wif Nunchucks এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-1.39%
-6.74%
+16.12%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Introducing $NINJA, the first meme coin on Injective Protocol that brings a touch of humor and playfulness to the world of decentralized finance. Unveiling a unique twist, $NINJA stands out from the crowd with its mascot—a dog armed with nunchucks, capturing the essence of lightheartedness and unpredictability. In the realm of cryptocurrency, where projects often come with complex structures and serious ambitions, $NINJA breaks the mold. With a total supply of 1,000,000,000 NINJA tokens, this meme coin embraces simplicity and a carefree attitude. However, it's not just the tokenomics that set $NINJA apart; it's the absence of several traditional features that makes it truly distinctive. Zero taxes, zero team allocation, zero presale, and zero BS—$NINJA takes a bold stance against the norm. Unlike other projects that may burden users with various fees and allocations, $NINJA is designed to be a straightforward and transparent token. The decision to exclude team allocations and presales ensures that the distribution of NINJA tokens is fair and decentralized from the start. What sets $NINJA apart even further is its lack of a formal team and a planned roadmap. While conventional crypto projects often emphasize the importance of a dedicated team and a clear roadmap to achieve success, $NINJA embraces a more spontaneous and carefree approach. The absence of a roadmap doesn't mean that $NINJA lacks direction; rather, it signifies a commitment to adaptability and unpredictability—traits embodied by the dog wielding nunchucks.
MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!
Dog Wif Nunchucks (NINJA) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। NINJAটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 NINJA থেকে VND
₫58.750869
|1 NINJA থেকে AUD
A$0.003415878
|1 NINJA থেকে GBP
￡0.001652124
|1 NINJA থেকে EUR
€0.00189771
|1 NINJA থেকে USD
$0.0022326
|1 NINJA থেকে MYR
RM0.009466224
|1 NINJA থেকে TRY
₺0.090799842
|1 NINJA থেকে JPY
¥0.3281922
|1 NINJA থেকে ARS
ARS$2.9570787
|1 NINJA থেকে RUB
₽0.178585674
|1 NINJA থেকে INR
₹0.195843672
|1 NINJA থেকে IDR
Rp36.009672378
|1 NINJA থেকে KRW
₩3.100813488
|1 NINJA থেকে PHP
₱0.12670005
|1 NINJA থেকে EGP
￡E.0.108370404
|1 NINJA থেকে BRL
R$0.012123018
|1 NINJA থেকে CAD
C$0.003058662
|1 NINJA থেকে BDT
৳0.270903684
|1 NINJA থেকে NGN
₦3.418981314
|1 NINJA থেকে UAH
₴0.092228706
|1 NINJA থেকে VES
Bs0.2857728
|1 NINJA থেকে CLP
$2.1566916
|1 NINJA থেকে PKR
Rs0.632629536
|1 NINJA থেকে KZT
₸1.204844916
|1 NINJA থেকে THB
฿0.072157632
|1 NINJA থেকে TWD
NT$0.06675474
|1 NINJA থেকে AED
د.إ0.008193642
|1 NINJA থেকে CHF
Fr0.00178608
|1 NINJA থেকে HKD
HK$0.017503584
|1 NINJA থেকে MAD
.د.م0.020182704
|1 NINJA থেকে MXN
$0.041459382
|1 NINJA থেকে PLN
zł0.008126664
|1 NINJA থেকে RON
лв0.00971181
|1 NINJA থেকে SEK
kr0.021365982
|1 NINJA থেকে BGN
лв0.003728442
|1 NINJA থেকে HUF
Ft0.757565832
|1 NINJA থেকে CZK
Kč0.046839948
|1 NINJA থেকে KWD
د.ك0.000680943
|1 NINJA থেকে ILS
₪0.007657818