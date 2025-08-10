Doctor AI প্রাইস (DOCTOR)
Doctor AI(DOCTOR) বর্তমানে 0.00001157USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 11.56KUSD। DOCTOR থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ DOCTOR থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। DOCTOR এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Doctor AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Doctor AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000009558 ছিল।
গত 60 দিনে, Doctor AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000015393 ছিল।
গত 90 দিনে, Doctor AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000000340254286365427 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+2.31%
|30 দিন
|$ +0.0000009558
|+8.26%
|60 দিন
|$ +0.0000015393
|+13.30%
|90 দিন
|$ -0.000000340254286365427
|-2.85%
Doctor AI এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
+2.31%
+15.71%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
DOCTOR AI is a cutting-edge AI-powered medical diagnostic system that specializes in the analysis of medical imaging, including X-rays, MRIs, CT scans, and ultrasounds. Acting as a virtual expert in medical visualization, it delivers precise diagnostics, identifies anomalies, evaluates the quality of medical images, and generates detailed and actionable reports. With its advanced technology, DOCTOR AI bridges the gap between traditional healthcare and innovation, offering fast, accurate, and reliable support to patients and medical professionals alike.
Doctor AI (DOCTOR) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। DOCTORটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
