DNAxCAT প্রাইস (DXCT)
DNAxCAT(DXCT) বর্তমানে 0.01618884USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 0.00USD। DXCT থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ DXCT থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। DXCT এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, DNAxCAT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, DNAxCAT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0002681875 ছিল।
গত 60 দিনে, DNAxCAT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0001707404 ছিল।
গত 90 দিনে, DNAxCAT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00004860903240465 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+0.05%
|30 দিন
|$ +0.0002681875
|+1.66%
|60 দিন
|$ +0.0001707404
|+1.05%
|90 দিন
|$ +0.00004860903240465
|+0.30%
DNAxCAT এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.01%
+0.05%
+0.88%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
DNAxCAT creates a digital cat pet world where players can raise and breed varies of cute cats and fight shoulder to shoulder in the adventure world with your cats. DNAxCAT is also an economy in which ownership is totally decided by players, allowing players to seamlessly sell and trade their game assets into cryptocurrency. DNAxCAT leads the trend of GameFi and “Play To Earn”, allowing players to earn by playing games.
|1 DXCT থেকে VND
₫426.0093246
|1 DXCT থেকে AUD
A$0.0247689252
|1 DXCT থেকে GBP
￡0.0119797416
|1 DXCT থেকে EUR
€0.013760514
|1 DXCT থেকে USD
$0.01618884
|1 DXCT থেকে MYR
RM0.0686406816
|1 DXCT থেকে TRY
₺0.6603427836
|1 DXCT থেকে JPY
¥2.37975948
|1 DXCT থেকে ARS
ARS$21.44211858
|1 DXCT থেকে RUB
₽1.2907362132
|1 DXCT থেকে INR
₹1.4200850448
|1 DXCT থেকে IDR
Rp261.1102860252
|1 DXCT থেকে KRW
₩22.4843560992
|1 DXCT থেকে PHP
₱0.91871667
|1 DXCT থেকে EGP
￡E.0.7798164228
|1 DXCT থেকে BRL
R$0.0879054012
|1 DXCT থেকে CAD
C$0.0221787108
|1 DXCT থেকে BDT
৳1.9643538456
|1 DXCT থেকে NGN
₦24.7914276876
|1 DXCT থেকে UAH
₴0.6687609804
|1 DXCT থেকে VES
Bs2.07217152
|1 DXCT থেকে CLP
$15.68698596
|1 DXCT থেকে PKR
Rs4.5872697024
|1 DXCT থেকে KZT
₸8.7364693944
|1 DXCT থেকে THB
฿0.5191760988
|1 DXCT থেকে TWD
NT$0.484046316
|1 DXCT থেকে AED
د.إ0.0594130428
|1 DXCT থেকে CHF
Fr0.012951072
|1 DXCT থেকে HKD
HK$0.1269205056
|1 DXCT থেকে MAD
.د.م0.1463471136
|1 DXCT থেকে MXN
$0.3006267588
|1 DXCT থেকে PLN
zł0.0589273776
|1 DXCT থেকে RON
лв0.070421454
|1 DXCT থেকে SEK
kr0.1549271988
|1 DXCT থেকে BGN
лв0.0270353628
|1 DXCT থেকে HUF
Ft5.4931971888
|1 DXCT থেকে CZK
Kč0.3396418632
|1 DXCT থেকে KWD
د.ك0.00490521852
|1 DXCT থেকে ILS
₪0.0555277212