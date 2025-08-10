DISCO সম্পর্কে আরও

DISCO Chicken (DISCO) লাইভ প্রাইস চার্ট

--
----
+2.90%1D
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে।
আজকে DISCO Chicken (DISCO) এর প্রাইস

DISCO Chicken(DISCO) বর্তমানে 0.00001475USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 14.74KUSD। DISCO থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

DISCO Chicken এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+2.97%
DISCO Chicken এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
999.97M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ DISCO থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। DISCO এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ DISCO Chicken (DISCO) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, DISCO Chicken থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, DISCO Chicken থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000013333 ছিল।
গত 60 দিনে, DISCO Chicken থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000014746 ছিল।
গত 90 দিনে, DISCO Chicken থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+2.97%
30 দিন$ +0.0000013333+9.04%
60 দিন$ +0.0000014746+10.00%
90 দিন$ 0--

DISCO Chicken (DISCO) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

DISCO Chicken এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.00001425
$ 0.00001425$ 0.00001425

$ 0.00001475
$ 0.00001475$ 0.00001475

$ 0.00211762
$ 0.00211762$ 0.00211762

--

+2.97%

+9.51%

DISCO Chicken (DISCO) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 14.74K
$ 14.74K$ 14.74K

--
----

999.97M
999.97M 999.97M

DISCO Chicken (DISCO) কী?

Disco is a chicken who is famous on social media with millions of followers. Disco will keep on dancing’ to the beat; eat, sleep, disco, repeat. We plan to bring disco to great levels by utilizing the platform we have built for this coin to continuously bring awareness but all a different prospective to the meme community by building a meme project off a well know social media page we have the upper hand by allowing our pre build history on socials to show our establishment for a long term project to STAY.

DISCO Chicken (DISCO) এর টোকেনোমিক্স

DISCO Chicken (DISCO) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। DISCOটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

DISCO থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 DISCO থেকে VND
0.38814625
1 DISCO থেকে AUD
A$0.0000225675
1 DISCO থেকে GBP
0.000010915
1 DISCO থেকে EUR
0.0000125375
1 DISCO থেকে USD
$0.00001475
1 DISCO থেকে MYR
RM0.00006254
1 DISCO থেকে TRY
0.0005998825
1 DISCO থেকে JPY
¥0.00216825
1 DISCO থেকে ARS
ARS$0.019536375
1 DISCO থেকে RUB
0.0011798525
1 DISCO থেকে INR
0.00129387
1 DISCO থেকে IDR
Rp0.2379031925
1 DISCO থেকে KRW
0.02048598
1 DISCO থেকে PHP
0.0008370625
1 DISCO থেকে EGP
￡E.0.000715965
1 DISCO থেকে BRL
R$0.0000800925
1 DISCO থেকে CAD
C$0.0000202075
1 DISCO থেকে BDT
0.001789765
1 DISCO থেকে NGN
0.0225880025
1 DISCO থেকে UAH
0.0006093225
1 DISCO থেকে VES
Bs0.001888
1 DISCO থেকে CLP
$0.0142485
1 DISCO থেকে PKR
Rs0.00417956
1 DISCO থেকে KZT
0.007959985
1 DISCO থেকে THB
฿0.00047672
1 DISCO থেকে TWD
NT$0.000441025
1 DISCO থেকে AED
د.إ0.0000541325
1 DISCO থেকে CHF
Fr0.0000118
1 DISCO থেকে HKD
HK$0.00011564
1 DISCO থেকে MAD
.د.م0.00013334
1 DISCO থেকে MXN
$0.0002739075
1 DISCO থেকে PLN
0.00005369
1 DISCO থেকে RON
лв0.0000641625
1 DISCO থেকে SEK
kr0.0001411575
1 DISCO থেকে BGN
лв0.0000246325
1 DISCO থেকে HUF
Ft0.00500497
1 DISCO থেকে CZK
0.000309455
1 DISCO থেকে KWD
د.ك0.00000449875
1 DISCO থেকে ILS
0.0000505925