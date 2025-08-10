SN58 সম্পর্কে আরও

Dippy Speech লোগো

Dippy Speech প্রাইস (SN58)

তালিকাভুক্ত নয়

Dippy Speech (SN58) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.918137
$0.918137$0.918137
+2.30%1D
আজকে Dippy Speech (SN58) এর প্রাইস

Dippy Speech(SN58) বর্তমানে 0.918145USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.66MUSD। SN58 থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Dippy Speech এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+2.38%
Dippy Speech এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
1.81M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ SN58 থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SN58 এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Dippy Speech (SN58) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Dippy Speech থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.02131628 ছিল।
গত 30 দিনে, Dippy Speech থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.2215077146 ছিল।
গত 60 দিনে, Dippy Speech থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.3206122859 ছিল।
গত 90 দিনে, Dippy Speech থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.02131628+2.38%
30 দিন$ -0.2215077146-24.12%
60 দিন$ -0.3206122859-34.91%
90 দিন$ 0--

Dippy Speech (SN58) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Dippy Speech এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.884385
$ 0.884385$ 0.884385

$ 0.92572
$ 0.92572$ 0.92572

$ 1.52
$ 1.52$ 1.52

-0.07%

+2.38%

-9.38%

Dippy Speech (SN58) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 1.66M
$ 1.66M$ 1.66M

1.81M
1.81M 1.81M

Dippy Speech (SN58) কী?

Best Open-Source Speech Model

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Dippy Speech (SN58) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

Dippy Speech (SN58) এর টোকেনোমিক্স

Dippy Speech (SN58) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। SN58টোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Dippy Speech (SN58) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

