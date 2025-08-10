Digital Fitness প্রাইস (DEFIT)
Digital Fitness(DEFIT) বর্তমানে 0.08059USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 2.53MUSD। DEFIT থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Digital Fitness থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00244081 ছিল।
গত 30 দিনে, Digital Fitness থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0336624752 ছিল।
গত 60 দিনে, Digital Fitness থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0082075273 ছিল।
গত 90 দিনে, Digital Fitness থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00637145867886696 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00244081
|+3.12%
|30 দিন
|$ +0.0336624752
|+41.77%
|60 দিন
|$ +0.0082075273
|+10.18%
|90 দিন
|$ +0.00637145867886696
|+8.58%
Digital Fitness এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.00%
+3.12%
+23.39%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Swim. Bike. Run. Earn $DEFIT. The leading #web3 lifestyle brand | Bringing the World of Sports onto the Blockchain | Built on Ethereum, Powered by Polygon
Digital Fitness (DEFIT) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। DEFITটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
