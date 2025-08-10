DEFIT সম্পর্কে আরও

Digital Fitness লোগো

Digital Fitness প্রাইস (DEFIT)

তালিকাভুক্ত নয়

Digital Fitness (DEFIT) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.08059
$0.08059$0.08059
+3.10%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে Digital Fitness (DEFIT) এর প্রাইস

Digital Fitness(DEFIT) বর্তমানে 0.08059USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 2.53MUSD। DEFIT থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Digital Fitness এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+3.12%
Digital Fitness এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
31.37M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ DEFIT থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। DEFIT এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Digital Fitness (DEFIT) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Digital Fitness থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00244081 ছিল।
গত 30 দিনে, Digital Fitness থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0336624752 ছিল।
গত 60 দিনে, Digital Fitness থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0082075273 ছিল।
গত 90 দিনে, Digital Fitness থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00637145867886696 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00244081+3.12%
30 দিন$ +0.0336624752+41.77%
60 দিন$ +0.0082075273+10.18%
90 দিন$ +0.00637145867886696+8.58%

Digital Fitness (DEFIT) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Digital Fitness এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.07793
$ 0.07793$ 0.07793

$ 0.08065
$ 0.08065$ 0.08065

$ 1.28
$ 1.28$ 1.28

-0.00%

+3.12%

+23.39%

Digital Fitness (DEFIT) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 2.53M
$ 2.53M$ 2.53M

--
----

31.37M
31.37M 31.37M

Digital Fitness (DEFIT) কী?

Swim. Bike. Run. Earn $DEFIT. The leading #web3 lifestyle brand | Bringing the World of Sports onto the Blockchain | Built on Ethereum, Powered by Polygon

Digital Fitness (DEFIT) এর টোকেনোমিক্স

Digital Fitness (DEFIT) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। DEFITটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Digital Fitness (DEFIT) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

DEFIT থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 DEFIT থেকে VND
2,120.72585
1 DEFIT থেকে AUD
A$0.1233027
1 DEFIT থেকে GBP
0.0596366
1 DEFIT থেকে EUR
0.0685015
1 DEFIT থেকে USD
$0.08059
1 DEFIT থেকে MYR
RM0.3417016
1 DEFIT থেকে TRY
3.2775953
1 DEFIT থেকে JPY
¥11.84673
1 DEFIT থেকে ARS
ARS$106.741455
1 DEFIT থেকে RUB
6.4463941
1 DEFIT থেকে INR
7.0693548
1 DEFIT থেকে IDR
Rp1,299.8385277
1 DEFIT থেকে KRW
111.9298392
1 DEFIT থেকে PHP
4.5734825
1 DEFIT থেকে EGP
￡E.3.9118386
1 DEFIT থেকে BRL
R$0.4376037
1 DEFIT থেকে CAD
C$0.1104083
1 DEFIT থেকে BDT
9.7787906
1 DEFIT থেকে NGN
123.4147201
1 DEFIT থেকে UAH
3.3291729
1 DEFIT থেকে VES
Bs10.31552
1 DEFIT থেকে CLP
$77.84994
1 DEFIT থেকে PKR
Rs22.8359824
1 DEFIT থেকে KZT
43.4911994
1 DEFIT থেকে THB
฿2.6046688
1 DEFIT থেকে TWD
NT$2.409641
1 DEFIT থেকে AED
د.إ0.2957653
1 DEFIT থেকে CHF
Fr0.064472
1 DEFIT থেকে HKD
HK$0.6318256
1 DEFIT থেকে MAD
.د.م0.7285336
1 DEFIT থেকে MXN
$1.4965563
1 DEFIT থেকে PLN
0.2933476
1 DEFIT থেকে RON
лв0.3505665
1 DEFIT থেকে SEK
kr0.7712463
1 DEFIT থেকে BGN
лв0.1345853
1 DEFIT থেকে HUF
Ft27.3457988
1 DEFIT থেকে CZK
1.6907782
1 DEFIT থেকে KWD
د.ك0.02457995
1 DEFIT থেকে ILS
0.2764237