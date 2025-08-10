Dibs Share প্রাইস (DSHARE)
Dibs Share(DSHARE) বর্তমানে 0.398822USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 0.00USD। DSHARE থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ DSHARE থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। DSHARE এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Dibs Share থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Dibs Share থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0880243625 ছিল।
গত 60 দিনে, Dibs Share থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.1227780705 ছিল।
গত 90 দিনে, Dibs Share থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ +0.0880243625
|+22.07%
|60 দিন
|$ +0.1227780705
|+30.79%
|90 দিন
|$ 0
|--
Dibs Share এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
--
0.00%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
DIBS Shares (DSHARE) are one of the ways to measure the value of the DIBS Protocol and shareholder trust in its ability to maintain DIBS close to peg.
|1 DSHARE থেকে VND
₫10,495.00093
|1 DSHARE থেকে AUD
A$0.61019766
|1 DSHARE থেকে GBP
￡0.29512828
|1 DSHARE থেকে EUR
€0.3389987
|1 DSHARE থেকে USD
$0.398822
|1 DSHARE থেকে MYR
RM1.69100528
|1 DSHARE থেকে TRY
₺16.26794938
|1 DSHARE থেকে JPY
¥58.626834
|1 DSHARE থেকে ARS
ARS$528.239739
|1 DSHARE থেকে RUB
₽31.79807806
|1 DSHARE থেকে INR
₹34.98466584
|1 DSHARE থেকে IDR
Rp6,432.61200266
|1 DSHARE থেকে KRW
₩553.91589936
|1 DSHARE থেকে PHP
₱22.6331485
|1 DSHARE থেকে EGP
￡E.19.21125574
|1 DSHARE থেকে BRL
R$2.16560346
|1 DSHARE থেকে CAD
C$0.54638614
|1 DSHARE থেকে BDT
৳48.39306148
|1 DSHARE থেকে NGN
₦610.75202258
|1 DSHARE থেকে UAH
₴16.47533682
|1 DSHARE থেকে VES
Bs51.049216
|1 DSHARE থেকে CLP
$386.458518
|1 DSHARE থেকে PKR
Rs113.01020192
|1 DSHARE থেকে KZT
₸215.22828052
|1 DSHARE থেকে THB
฿12.79022154
|1 DSHARE থেকে TWD
NT$11.9247778
|1 DSHARE থেকে AED
د.إ1.46367674
|1 DSHARE থেকে CHF
Fr0.3190576
|1 DSHARE থেকে HKD
HK$3.12676448
|1 DSHARE থেকে MAD
.د.م3.60535088
|1 DSHARE থেকে MXN
$7.40612454
|1 DSHARE থেকে PLN
zł1.45171208
|1 DSHARE থেকে RON
лв1.7348757
|1 DSHARE থেকে SEK
kr3.81672654
|1 DSHARE থেকে BGN
лв0.66603274
|1 DSHARE থেকে HUF
Ft135.32828104
|1 DSHARE থেকে CZK
Kč8.36728556
|1 DSHARE থেকে KWD
د.ك0.120843066
|1 DSHARE থেকে ILS
₪1.36795946