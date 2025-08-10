DiamondShell প্রাইস (DSHELL)
DiamondShell(DSHELL) বর্তমানে 0.01678662USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 9.23KUSD। DSHELL থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ DSHELL থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। DSHELL এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, DiamondShell থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00011717449678001 ছিল।
গত 30 দিনে, DiamondShell থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0025860207 ছিল।
গত 60 দিনে, DiamondShell থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0027521948 ছিল।
গত 90 দিনে, DiamondShell থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.001544650734598418 ছিল।
|আজ
|$ -0.00011717449678001
|-0.69%
|30 দিন
|$ +0.0025860207
|+15.41%
|60 দিন
|$ +0.0027521948
|+16.40%
|90 দিন
|$ +0.001544650734598418
|+10.13%
DiamondShell এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.69%
+5.71%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
DiamondShell is an RWA investment platform with its own native token #DShell. In a few words, it is a new-age protocol that allows you to make direct short-term (2-24 weeks) investments in real-world trade deals and receive a share of the profits (Trade Financing). For a long time, the worlds of crypto and the real sector did not intersect and existed independently of each other. DiamondShell is here to establish the much needed connection between the two. The platform attracts crypto capital to finance real-world deals. Our focus is on purchase and sales international transactions (import and export). Operations of this kind are highly profitable and inaccessible to ordinary investors unless they establish a company, obtain a license, arrange logistics, and undergo other complex processes. Our goal is to let investors earn more than they could by staking or performing similar activities. We strive to give them the opportunity to profit from actual deals with physical goods by providing capital to scheduled transactions (trade finance).
DiamondShell (DSHELL) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। DSHELLটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
