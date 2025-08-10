Diamond Standard Carat প্রাইস (CARAT)
Diamond Standard Carat(CARAT) বর্তমানে 0.47944USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 0.00USD। CARAT থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ CARAT থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। CARAT এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Diamond Standard Carat থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Diamond Standard Carat থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0096344426 ছিল।
গত 60 দিনে, Diamond Standard Carat থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0371829212 ছিল।
গত 90 দিনে, Diamond Standard Carat থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ +0.0096344426
|+2.01%
|60 দিন
|$ +0.0371829212
|+7.76%
|90 দিন
|$ 0
|--
Diamond Standard Carat এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
--
0.00%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
CARAT is a diamond commodity token issued by Diamond Standard. Diamond Standard has created the world's 1st regulator supervised diamond commodity in the form of fungible diamond coins and bars. When held at a custodian, these commodities are represented as digital tokens (BCC/BCB) on the Hedera Network. The BCC and BCB tokens are high value and can only be traded as a whole. The CARAT token is autonomously derived from the BCC/BCB tokens and represent a fixed fraction of the underlying asset. (Currently 5000:1 for BCC, and 50,000: 1 for BCB).
