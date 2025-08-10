DHT সম্পর্কে আরও

dHEDGE DAO প্রাইস (DHT)

dHEDGE DAO (DHT) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.161611
$0.161611
+1.10%1D
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে।
আজকে dHEDGE DAO (DHT) এর প্রাইস

dHEDGE DAO(DHT) বর্তমানে 0.161609USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 8.82MUSD। DHT থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

dHEDGE DAO এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+1.12%
dHEDGE DAO এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
54.37M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ DHT থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। DHT এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ dHEDGE DAO (DHT) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, dHEDGE DAO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00178416 ছিল।
গত 30 দিনে, dHEDGE DAO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0304609693 ছিল।
গত 60 দিনে, dHEDGE DAO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0601882984 ছিল।
গত 90 দিনে, dHEDGE DAO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.05047339605857125 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00178416+1.12%
30 দিন$ +0.0304609693+18.85%
60 দিন$ +0.0601882984+37.24%
90 দিন$ +0.05047339605857125+45.42%

dHEDGE DAO (DHT) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

dHEDGE DAO এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.157694
$ 0.157694

$ 0.162139
$ 0.162139

$ 5.52
$ 5.52

+0.03%

+1.12%

+13.95%

dHEDGE DAO (DHT) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 8.82M
$ 8.82M

--
--

54.37M
54.37M

dHEDGE DAO (DHT) কী?

dHEDGE DAO (DHT) রিসোর্স

dHEDGE DAO (DHT) এর টোকেনোমিক্স

dHEDGE DAO (DHT) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। DHTটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: dHEDGE DAO (DHT) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

DHT থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 DHT থেকে VND
4,252.740835
1 DHT থেকে AUD
A$0.24726177
1 DHT থেকে GBP
0.11959066
1 DHT থেকে EUR
0.13736765
1 DHT থেকে USD
$0.161609
1 DHT থেকে MYR
RM0.68522216
1 DHT থেকে TRY
6.57263803
1 DHT থেকে JPY
¥23.756523
1 DHT থেকে ARS
ARS$214.0511205
1 DHT থেকে RUB
12.92710391
1 DHT থেকে INR
14.17634148
1 DHT থেকে IDR
Rp2,606.59640927
1 DHT থেকে KRW
224.45550792
1 DHT থেকে PHP
9.17131075
1 DHT থেকে EGP
￡E.7.84450086
1 DHT থেকে BRL
R$0.87753687
1 DHT থেকে CAD
C$0.22140433
1 DHT থেকে BDT
19.60963606
1 DHT থেকে NGN
247.48640651
1 DHT থেকে UAH
6.67606779
1 DHT থেকে VES
Bs20.685952
1 DHT থেকে CLP
$156.114294
1 DHT থেকে PKR
Rs45.79352624
1 DHT থেকে KZT
87.21391294
1 DHT থেকে THB
฿5.22320288
1 DHT থেকে TWD
NT$4.8321091
1 DHT থেকে AED
د.إ0.59310503
1 DHT থেকে CHF
Fr0.1292872
1 DHT থেকে HKD
HK$1.26701456
1 DHT থেকে MAD
.د.م1.46094536
1 DHT থেকে MXN
$3.00107913
1 DHT থেকে PLN
0.58825676
1 DHT থেকে RON
лв0.70299915
1 DHT থেকে SEK
kr1.54659813
1 DHT থেকে BGN
лв0.26988703
1 DHT থেকে HUF
Ft54.83716588
1 DHT থেকে CZK
3.39055682
1 DHT থেকে KWD
د.ك0.049290745
1 DHT থেকে ILS
0.55431887