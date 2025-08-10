DGI Game প্রাইস (DGI)
DGI Game(DGI) বর্তমানে 0.00128792USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.23MUSD। DGI থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ DGI থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। DGI এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, DGI Game থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, DGI Game থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0005950043 ছিল।
গত 60 দিনে, DGI Game থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0005844304 ছিল।
গত 90 দিনে, DGI Game থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
DGI Game এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
Welcome to DGI (Decentralized Gaming Income Token), a pioneering project in the gaming guild space. Our focus is giving the rewards back to the token holders. Our Guild DGG owns and operates millions of dollars in gaming assets, including a significant stake in the Big Time Game. By staking DGI tokens, our holders can earn passive income monthly from the revenues generated by our gaming guild DGG's portfolio. With Web3 gaming leading the next Bull Run, we proudly own and manage 100% of our game assets in some of the most successful and widely adopted games, offering our community a unique opportunity to earn passive income by being a DGI token holder. The $DGI Token The DGI Token serves as the cornerstone of our ecosystem, providing our community with passive income opportunities through holding, supporting, and staking DGI. With a total supply of 1 billion tokens, 80% are allocated to liquidity, 10% to centralized exchange (CEX) listings, and 10% to future community incentives and airdrops. These tokens are securely stored in a multisig wallet, ensuring transparency and community oversight.
DGI Game (DGI) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে।
