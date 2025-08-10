DFX সম্পর্কে আরও

DFX Finance (DFX) লাইভ প্রাইস চার্ট

আজকে DFX Finance (DFX) এর প্রাইস

DFX Finance(DFX) বর্তমানে 0.00792995USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 345.67KUSD। DFX থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

DFX Finance এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+8.21%
DFX Finance এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
43.58M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ DFX থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। DFX এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ DFX Finance (DFX) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, DFX Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00060175 ছিল।
গত 30 দিনে, DFX Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0136208389 ছিল।
গত 60 দিনে, DFX Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0067487902 ছিল।
গত 90 দিনে, DFX Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.007278062191375974 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00060175+8.21%
30 দিন$ +0.0136208389+171.76%
60 দিন$ +0.0067487902+85.11%
90 দিন$ -0.007278062191375974-47.85%

DFX Finance (DFX) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

DFX Finance এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

DFX Finance (DFX) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

--
DFX Finance (DFX) কী?

DFX Finance is a decentralized foreign exchange protocol optimized for trading fiat-backed foreign stablecoins, (CADC, EURS, XSGD, etc.) using real-world FX prices. You can safely earn yield or use the DFX platform and contracts to provide true financial localization for the customers of your global business. A decentralized protocol where users can efficiently exchange stablecoins pegged to various foreign currencies isn’t only important, but necessary. DFX Finance is that protocol for the exchange of foreign stablecoins. DFX’s algorithm dynamically adjusts by using real world FX price feeds from ChainLink to ensure that you get the best rates. Working with stablecoin issuers in foreign countries and their local on-ramps will be necessary to onboard the masses into DeFi. DFX aims to create partnerships with stablecoin issuers around the world and help them bootstrap the usage of their tokens to the world. DFX Finance will bring foreign exchange of currencies on-chain and enable millions of users to get the best exchange rates possible. Contact us today or check the links below to get started. Official Website - https://dfx.finance/ Official dapp - https://app.dfx.finance/ DFX Docs - https://docs.dfx.finance/

DFX Finance (DFX) এর টোকেনোমিক্স

DFX Finance (DFX) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। DFXটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: DFX Finance (DFX) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

