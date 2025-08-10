dexSHARE প্রাইস (DEXSHARE)
dexSHARE(DEXSHARE) বর্তমানে 0.02677731USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 525.03USD। DEXSHARE থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ DEXSHARE থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। DEXSHARE এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, dexSHARE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, dexSHARE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0075944574 ছিল।
গত 60 দিনে, dexSHARE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0065750131 ছিল।
গত 90 দিনে, dexSHARE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.01279602309873515 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ +0.0075944574
|+28.36%
|60 দিন
|$ +0.0065750131
|+24.55%
|90 দিন
|$ -0.01279602309873515
|-32.33%
dexSHARE এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
--
0.00%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
dexSHARE is part of a multi-token token system and can be considered a measure of value in the Money Market Protocol. dexSHARE holders have voting rights (governance) on proposals to improve the protocol and future use cases within the Money Market protocol. Dex Money Market is an algorithmic reserve protocol with multi step auto-compounded strategies and ETF rewards. Our protocol offers a single regulatory mechanism and protocol owned liquidity. The Money Market consists of three corresponding tokens – USDEX, dexSHARES and dexETF. Inspired by precursive projects before us (Tomb Finance, Olympus DAO, Balancer, Beefy Finance) we have developed a truly unique multi-token protocol that empowers users by simplifying the advanced trading strategies employed by experienced investors and promotes growth through a low-risk algorithmic trading model.
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 DEXSHARE থেকে VND
₫704.64491265
|1 DEXSHARE থেকে AUD
A$0.0409692843
|1 DEXSHARE থেকে GBP
￡0.0198152094
|1 DEXSHARE থেকে EUR
€0.0227607135
|1 DEXSHARE থেকে USD
$0.02677731
|1 DEXSHARE থেকে MYR
RM0.1135357944
|1 DEXSHARE থেকে TRY
₺1.0922464749
|1 DEXSHARE থেকে JPY
¥3.93626457
|1 DEXSHARE থেকে ARS
ARS$35.466547095
|1 DEXSHARE থেকে RUB
₽2.1349549263
|1 DEXSHARE থেকে INR
₹2.3489056332
|1 DEXSHARE থেকে IDR
Rp431.8920363093
|1 DEXSHARE থেকে KRW
₩37.1904703128
|1 DEXSHARE থেকে PHP
₱1.5196123425
|1 DEXSHARE থেকে EGP
￡E.1.2898630227
|1 DEXSHARE থেকে BRL
R$0.1454007933
|1 DEXSHARE থেকে CAD
C$0.0366849147
|1 DEXSHARE থেকে BDT
৳3.2491587954
|1 DEXSHARE থেকে NGN
₦41.0065047609
|1 DEXSHARE থেকে UAH
₴1.1061706761
|1 DEXSHARE থেকে VES
Bs3.42749568
|1 DEXSHARE থেকে CLP
$25.94721339
|1 DEXSHARE থেকে PKR
Rs7.5876185616
|1 DEXSHARE থেকে KZT
₸14.4506431146
|1 DEXSHARE থেকে THB
฿0.8587483317
|1 DEXSHARE থেকে TWD
NT$0.800641569
|1 DEXSHARE থেকে AED
د.إ0.0982727277
|1 DEXSHARE থেকে CHF
Fr0.021421848
|1 DEXSHARE থেকে HKD
HK$0.2099341104
|1 DEXSHARE থেকে MAD
.د.م0.2420668824
|1 DEXSHARE থেকে MXN
$0.4972546467
|1 DEXSHARE থেকে PLN
zł0.0974694084
|1 DEXSHARE থেকে RON
лв0.1164812985
|1 DEXSHARE থেকে SEK
kr0.2562588567
|1 DEXSHARE থেকে BGN
лв0.0447181077
|1 DEXSHARE থেকে HUF
Ft9.0860768292
|1 DEXSHARE থেকে CZK
Kč0.5617879638
|1 DEXSHARE থেকে KWD
د.ك0.00811352493
|1 DEXSHARE থেকে ILS
₪0.0918461733