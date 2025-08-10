DEXSHARE সম্পর্কে আরও

dexSHARE প্রাইস (DEXSHARE)

dexSHARE (DEXSHARE) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.02677731
$0.02677731$0.02677731
0.00%1D
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে।
আজকে dexSHARE (DEXSHARE) এর প্রাইস

dexSHARE(DEXSHARE) বর্তমানে 0.02677731USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 525.03USD। DEXSHARE থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

dexSHARE এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
dexSHARE এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
19.61K USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ DEXSHARE থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। DEXSHARE এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ dexSHARE (DEXSHARE) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, dexSHARE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, dexSHARE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0075944574 ছিল।
গত 60 দিনে, dexSHARE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0065750131 ছিল।
গত 90 দিনে, dexSHARE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.01279602309873515 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0--
30 দিন$ +0.0075944574+28.36%
60 দিন$ +0.0065750131+24.55%
90 দিন$ -0.01279602309873515-32.33%

dexSHARE (DEXSHARE) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

dexSHARE এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 414.96
$ 414.96$ 414.96

dexSHARE (DEXSHARE) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

dexSHARE (DEXSHARE) কী?

dexSHARE is part of a multi-token token system and can be considered a measure of value in the Money Market Protocol. dexSHARE holders have voting rights (governance) on proposals to improve the protocol and future use cases within the Money Market protocol. Dex Money Market is an algorithmic reserve protocol with multi step auto-compounded strategies and ETF rewards. Our protocol offers a single regulatory mechanism and protocol owned liquidity. The Money Market consists of three corresponding tokens – USDEX, dexSHARES and dexETF. Inspired by precursive projects before us (Tomb Finance, Olympus DAO, Balancer, Beefy Finance) we have developed a truly unique multi-token protocol that empowers users by simplifying the advanced trading strategies employed by experienced investors and promotes growth through a low-risk algorithmic trading model.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

dexSHARE (DEXSHARE) এর টোকেনোমিক্স

dexSHARE (DEXSHARE) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। DEXSHAREটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: dexSHARE (DEXSHARE) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

