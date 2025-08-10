DexQuark প্রাইস (QRK)
DexQuark(QRK) বর্তমানে 0.00001307USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 11.71KUSD। QRK থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ QRK থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। QRK এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, DexQuark থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, DexQuark থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000029478 ছিল।
গত 60 দিনে, DexQuark থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000022960 ছিল।
গত 90 দিনে, DexQuark থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.000000292298061916485 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+1.03%
|30 দিন
|$ +0.0000029478
|+22.55%
|60 দিন
|$ +0.0000022960
|+17.57%
|90 দিন
|$ +0.000000292298061916485
|+2.29%
DexQuark এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
+1.03%
+13.24%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
DexQuark is a trade platform, designed specifically for pump fun coins. Official token of the platform is $QRK. Holders of $QRK are getting revenue share, and revenue share system is based on buyback & burn mechanism. We have an up and running trade platform with 1k+ daily unique visitors and 20+ Daily active traders. Growing every day. We can provide the data if necessary. The long term vision of the project is to become first Super DApp in the ecosystem, all in one platform. Details are mentioned in next question. Our token holders ($QRK) will have free access to all of our bots.
DexQuark (QRK) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। QRKটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
