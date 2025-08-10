DESY সম্পর্কে আরও

Desy Duk লোগো

Desy Duk প্রাইস (DESY)

তালিকাভুক্ত নয়

Desy Duk (DESY) লাইভ প্রাইস চার্ট

--
----
-1.00%1D
mexc
USD

আজকে Desy Duk (DESY) এর প্রাইস

Desy Duk(DESY) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 22.67KUSD। DESY থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Desy Duk এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
-1.01%
Desy Duk এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
999.72M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ DESY থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। DESY এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Desy Duk (DESY) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Desy Duk থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Desy Duk থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Desy Duk থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Desy Duk থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0-1.01%
30 দিন$ 0-12.36%
60 দিন$ 0-19.68%
90 দিন$ 0--

Desy Duk (DESY) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Desy Duk এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00142863
$ 0.00142863$ 0.00142863

--

-1.01%

-2.85%

Desy Duk (DESY) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 22.67K
$ 22.67K$ 22.67K

--
----

999.72M
999.72M 999.72M

Desy Duk (DESY) কী?

The project centers around Desy Duk, a comical spin on the beloved Daisy Duck, emerging from the popular Dolanverse. Desy is here to spread laughter and joy, collaborating with other iconic characters from the Dolanverse like Dolan, Gooby, and Morky. Together, they create hilarious, meme-worthy moments that entertain and engage the community. This project focuses on delivering a steady stream of humorous, hand-drawn content that taps into the viral energy of meme culture. Whether you’re familiar with the Dolanverse or discovering it for the first time, Desy Duk and her crew are here to bring a smile to your face every day.

Desy Duk (DESY) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

Desy Duk (DESY) এর টোকেনোমিক্স

Desy Duk (DESY) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। DESYটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

