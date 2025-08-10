Deq Staked AVAIL প্রাইস (STAVAIL)
Deq Staked AVAIL(STAVAIL) বর্তমানে 0.01948015USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 570.26KUSD। STAVAIL থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Deq Staked AVAIL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00010705 ছিল।
গত 30 দিনে, Deq Staked AVAIL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0008374477 ছিল।
গত 60 দিনে, Deq Staked AVAIL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0086273064 ছিল।
গত 90 দিনে, Deq Staked AVAIL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00010705
|+0.55%
|30 দিন
|$ +0.0008374477
|+4.30%
|60 দিন
|$ -0.0086273064
|-44.28%
|90 দিন
|$ 0
|--
Deq Staked AVAIL এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
+0.55%
+1.99%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Deq is a decentralized finance application that offers native liquid staking for Avail tokens on the Ethereum L1 chain. It allows users to mint stAVAIL tokens using Avail ERC20 tokens, which accrue staking rewards from the Avail data availability chain. stAVAIL tokens are an yield-bearing asset that can then be seamlessly used in other decentralized finance applications such as lending and options markets as a non-rebasing token.
Deq Staked AVAIL (STAVAIL) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। STAVAILটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
