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Depinsim-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.02424993 USD। ESIM-এর মার্কেট ক্যাপ 3,261,668 USD। ESIM-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Depinsim-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.02424993 USD। ESIM-এর মার্কেট ক্যাপ 3,261,668 USD। ESIM-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

ESIM সম্পর্কে আরও

ESIM প্রাইসের তথ্য

ESIM কী

ESIM হোয়াইটপেপার

ESIM টোকেনোমিক্স

ESIM প্রাইস পূর্বাভাস

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Depinsim প্রাইস (ESIM)

তালিকাভুক্ত নয়

1 ESIM থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.02432737
$0.02432737$0.02432737
+0.02%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Depinsim (ESIM) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 20:23:06 (UTC+8)

Depinsim-এর আজকের প্রাইস

আজ Depinsim (ESIM)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.02424993, যা গত 24 ঘণ্টায় 3.09% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান ESIM থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি ESIM-এর জন্য $ 0.02424993

Depinsim বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 3,261,668 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 134.50M ESIM। গত 24 ঘণ্টায়, ESIM এর ট্রেড হয়েছে $ 0.02228476 (নিম্ন) এবং $ 0.02455196 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.144218 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00300367

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, ESIM গত ঘণ্টায় -0.41% এবং গত 7 দিনে -23.26% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 516.22K-তে পৌঁছেছে।

Depinsim (ESIM) এর মার্কেট তথ্য

$ 3.26M
$ 3.26M$ 3.26M

$ 516.22K
$ 516.22K$ 516.22K

$ 24.25M
$ 24.25M$ 24.25M

134.50M
134.50M 134.50M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Depinsim এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 3.26M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 516.22K। ESIM এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 134.50M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 24.25M

Depinsim-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.02228476
$ 0.02228476$ 0.02228476
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.02455196
$ 0.02455196$ 0.02455196
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.02228476
$ 0.02228476$ 0.02228476

$ 0.02455196
$ 0.02455196$ 0.02455196

$ 0.144218
$ 0.144218$ 0.144218

$ 0.00300367
$ 0.00300367$ 0.00300367

-0.41%

+3.09%

-23.26%

-23.26%

Depinsim (ESIM) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Depinsim থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0007277 ছিল।
গত 30 দিনে, Depinsim থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0124112184 ছিল।
গত 60 দিনে, Depinsim থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0031888609 ছিল।
গত 90 দিনে, Depinsim থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000177285556741304 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.0007277+3.09%
30 দিন$ -0.0124112184-51.18%
60 দিন$ +0.0031888609+13.15%
90 দিন$ -0.000177285556741304-0.00%

Depinsim এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Depinsim (ESIM) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, ESIM এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Depinsim (ESIM) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Depinsim এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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Depinsim (ESIM) রিসোর্স

হোয়াইটপেপার

বিভাগ :

Binance Alpha SpotlightBNB Chain EcosystemCommunication

Depinsim সম্পর্কে

Depinsim-এর বর্তমান দাম কত?

Depinsim-এর দাম Tk2.9822330568631476204000 এবং আজকে এটি 3.09% পরিবর্তিত হয়েছে।

ESIM সম্প্রদায় কত দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে?

বর্তমানে আছে -- হোল্ডার, এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া প্রায়শই গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি, সম্প্রদায়ের প্রসার এবং নেটওয়ার্কের ব্যাপক অংশগ্রহণের ইঙ্গিত দেয়।

Depinsim-এর দামে চাহিদা কীভাবে প্রভাব ফেলে?

চাহিদা ব্যবহারের ক্ষেত্র, বাজারের অবস্থা, বিনিয়োগকারীদের মনোভাব এবং Communication,BNB Chain Ecosystem,DePIN,Binance Alpha Spotlight খাতে এর ভূমিকার উপর নির্ভর করে। উচ্চ চাহিদা উচ্চ লেনদেনের পরিমাণের সময় দামের গতিবিধিকে ত্বরান্বিত করতে পারে।

আজকে ESIM-এর লেনদেনের পরিমাণ কত?

এটি Tk-- লেনদেনের পরিমাণ তৈরি করেছে, যা সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং স্বাস্থ্যকর বাজার তরলতার প্রমাণ দেয়।

ESIM-এর ইতিহাসের সাথে তুলনা করলে কেমন আছে?

এর ATH হল Tk17.73579086598144504000 এবং ATL হল Tk0.3693884463133761876000, যা অতীতের পারফরম্যান্স চক্রের প্রেক্ষিত দেয়।

কতগুলি টোকেন ঘূর্ণায়মান আছে?

ঘূর্ণায়মান অবস্থায় আছে 134500000.0 টোকেন, যা উপলব্ধতা, মার্কেট ক্যাপ এবং দীর্ঘমেয়াদী মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Depinsim সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 20:23:06 (UTC+8)

Depinsim (ESIM) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
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02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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