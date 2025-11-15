বিনিময়DEX+
Dephaser JPY-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00644223 USD। JPYT-এর মার্কেট ক্যাপ 168,199 USD। JPYT থেকে USD-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

Dephaser JPY লোগো

Dephaser JPY প্রাইস (JPYT)

তালিকাভুক্ত নয়

1 JPYT থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00644223
$0.00644223
-0.40%1D
mexc
USD
Dephaser JPY (JPYT) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-11-15 01:31:53 (UTC+8)

Dephaser JPY-এর আজকের প্রাইস

আজ Dephaser JPY (JPYT)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00644223, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.48% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান JPYT থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি JPYT-এর জন্য $ 0.00644223

Dephaser JPY বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 168,199 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 25.93M JPYT। গত 24 ঘণ্টায়, JPYT এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00638316 (নিম্ন) এবং $ 0.00652498 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.00682267 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00631154

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, JPYT গত ঘণ্টায় -1.26% এবং গত 7 দিনে +0.00% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।

Dephaser JPY (JPYT) এর মার্কেট তথ্য

$ 168.20K
$ 168.20K

--
--

$ 168.20K
$ 168.20K

25.93M
25.93M

25,925,453.011339
25,925,453.011339

Dephaser JPY এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 168.20K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। JPYT এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 25.93M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 25925453.011339। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 168.20K

Dephaser JPY-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.00638316
$ 0.00638316
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.00652498
$ 0.00652498
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.00638316
$ 0.00638316

$ 0.00652498
$ 0.00652498

$ 0.00682267
$ 0.00682267

$ 0.00631154
$ 0.00631154

-1.26%

-0.47%

+0.00%

+0.00%

Dephaser JPY (JPYT) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Dephaser JPY থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Dephaser JPY থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000942131 ছিল।
গত 60 দিনে, Dephaser JPY থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0001390613 ছিল।
গত 90 দিনে, Dephaser JPY থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0-0.47%
30 দিন$ -0.0000942131-1.46%
60 দিন$ -0.0001390613-2.15%
90 দিন$ 0--

Dephaser JPY এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (5 বছরে) জন্য Dephaser JPY (JPYT) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, JPYT এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
2040 সালের (15 বছরে) জন্য Dephaser JPY (JPYT) প্রাইস প্রেডিকশন

2040 সালে, Dephaser JPY এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Dephaser JPY সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

2030 সালে 1 Dephaser JPY-এর মূল্য কত হবে?
যদি Dephaser JPY বার্ষিক 5% হারে বৃদ্ধি পায়, তাহলে এর আনুমানিক মূল্য 2026 সালের মধ্যে প্রায় $--, 2030 সালের মধ্যে $--, 2035 সালের মধ্যে $-- এবং 2040 সালের মধ্যে $---তে পৌঁছাতে পারে। এই পরিসংখ্যানগুলো একটি স্থিতিশীল চক্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির দৃশ্যপট তুলে ধরে, যদিও প্রকৃত ভবিষ্যত প্রাইস মার্কেটের গ্রহণযোগ্যতা, নিয়ন্ত্রক উন্নয়ন এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে। Dephaser JPY-এর সম্ভাব্য প্রাইস এবং প্রত্যাশিত ROI-এর বিস্তারিত বছরভিত্তিক বিশ্লেষণের জন্য আপনি নিচের সম্পূর্ণ প্রজেকশন টেবিলটি দেখতে পারেন।
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-11-15 01:31:53 (UTC+8)

Dephaser JPY (JPYT) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
11-13 22:54:05ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin withdrawals continue, with a net outflow of 463.27 BTC from CEX over the past 24 hours
11-13 21:54:24ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Altcoin ETF Candidates See Surge in 24h Trading Volume, XRP Volume Up Over 60%
11-13 16:51:43ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Plunges to 15, Market in "Extreme Fear" State
11-12 23:21:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Trading volume of meme coins on SOL and BSC chains declined today, with most maintaining narrow fluctuations within 6%
11-12 15:27:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Altcoins Fall Across the Board, KDA Drops Over 59% in 24h
11-12 07:19:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$411 million liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Dephaser JPY সম্পর্কে আরও জানুন

