DEPAY সম্পর্কে আরও

DEPAY প্রাইসের তথ্য

DEPAY হোয়াইটপেপার

DEPAY অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

DEPAY টোকেনোমিক্স

DEPAY প্রাইস পূর্বাভাস

আয় করুন

এয়ারড্রপ+

খবর

Blog

শিখুন

DePay লোগো

DePay প্রাইস (DEPAY)

তালিকাভুক্ত নয়

DePay (DEPAY) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.20818
$0.20818$0.20818
+4.60%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে DePay (DEPAY) এর প্রাইস

DePay(DEPAY) বর্তমানে 0.208192USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.39MUSD। DEPAY থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

DePay এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+4.63%
DePay এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
6.66M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ DEPAY থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। DEPAY এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ DePay (DEPAY) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, DePay থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00922141 ছিল।
গত 30 দিনে, DePay থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0709735063 ছিল।
গত 60 দিনে, DePay থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0812481979 ছিল।
গত 90 দিনে, DePay থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.1074255085612461 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00922141+4.63%
30 দিন$ +0.0709735063+34.09%
60 দিন$ +0.0812481979+39.03%
90 দিন$ -0.1074255085612461-34.03%

DePay (DEPAY) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

DePay এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.197921
$ 0.197921$ 0.197921

$ 0.209556
$ 0.209556$ 0.209556

$ 7.78
$ 7.78$ 7.78

+0.11%

+4.63%

-35.88%

DePay (DEPAY) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 1.39M
$ 1.39M$ 1.39M

--
----

6.66M
6.66M 6.66M

DePay (DEPAY) কী?

DePay pioneers Web3 Payments with the power of DeFi. Driving mass adoption of blockchain based payments, DePay merges the core ideas of decentralization and interoperability with state-of-the-art Web3 technologies. The first truly decentralized multichain payment protocol built on DeFi. ETHOnline finalist, made in Switzerland (Crypto Valley). DePay tools include: - Payments: Accept Cryptocurrencies - Sales: Sell your Token - Donations: Receive Crypto support - Subscriptions: Recurring payments - Swap: Best price swap - Payroll: Payroll streams - Wallet: Payments & DeFi - Credit: Streams as collateral - DePay PRO: Analytics & Insights The DePay difference - Chain Agnostic (Multichain) DePay is extensible around any blockchain, ensuring a competitive cross-chain future. - Permissionless No one can be technically excluded from using DePay and no registration is required. - Trustless Every intermediate step is replaced by smart contracts which are connected to decentralized liquidity pools. - Easy to use Our ambition was to create an even easier user experience than you're used to from shopping in current non-crypto e-commerce stores. - Open Source The DePay protocol will always remain open source. - Multinetwork DePay automatically detects & switches the network if required.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

DePay (DEPAY) এর টোকেনোমিক্স

DePay (DEPAY) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। DEPAYটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: DePay (DEPAY) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

DEPAY থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 DEPAY থেকে VND
5,478.57248
1 DEPAY থেকে AUD
A$0.31853376
1 DEPAY থেকে GBP
0.15406208
1 DEPAY থেকে EUR
0.1769632
1 DEPAY থেকে USD
$0.208192
1 DEPAY থেকে MYR
RM0.88273408
1 DEPAY থেকে TRY
8.46716864
1 DEPAY থেকে JPY
¥30.604224
1 DEPAY থেকে ARS
ARS$275.750304
1 DEPAY থেকে RUB
16.65327808
1 DEPAY থেকে INR
18.26260224
1 DEPAY থেকে IDR
Rp3,357.93501376
1 DEPAY থেকে KRW
289.15370496
1 DEPAY থেকে PHP
11.814896
1 DEPAY থেকে EGP
￡E.10.10563968
1 DEPAY থেকে BRL
R$1.13048256
1 DEPAY থেকে CAD
C$0.28522304
1 DEPAY থেকে BDT
25.26201728
1 DEPAY থেকে NGN
318.82314688
1 DEPAY থেকে UAH
8.60041152
1 DEPAY থেকে VES
Bs26.648576
1 DEPAY থেকে CLP
$201.113472
1 DEPAY থেকে PKR
Rs58.99328512
1 DEPAY থেকে KZT
112.35289472
1 DEPAY থেকে THB
฿6.72876544
1 DEPAY থেকে TWD
NT$6.2249408
1 DEPAY থেকে AED
د.إ0.76406464
1 DEPAY থেকে CHF
Fr0.1665536
1 DEPAY থেকে HKD
HK$1.63222528
1 DEPAY থেকে MAD
.د.م1.88205568
1 DEPAY থেকে MXN
$3.86612544
1 DEPAY থেকে PLN
0.75781888
1 DEPAY থেকে RON
лв0.9056352
1 DEPAY থেকে SEK
kr1.99239744
1 DEPAY থেকে BGN
лв0.34768064
1 DEPAY থেকে HUF
Ft70.64370944
1 DEPAY থেকে CZK
4.36786816
1 DEPAY থেকে KWD
د.ك0.06349856
1 DEPAY থেকে ILS
0.71409856