degenping প্রাইস (DEGENPING)
degenping(DEGENPING) বর্তমানে 3.98USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 395.61KUSD। DEGENPING থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ DEGENPING থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। DEGENPING এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, degenping থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.056414394451537 ছিল।
গত 30 দিনে, degenping থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +4.8272667780 ছিল।
গত 60 দিনে, degenping থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, degenping থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.056414394451537
|-1.39%
|30 দিন
|$ +4.8272667780
|+121.29%
|60 দিন
|$ 0
|--
|90 দিন
|$ 0
|--
degenping এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.00%
-1.39%
+246.78%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Timedotfun is a decentralized application built on top of Solana blockchain, It helps enable creators to tokenize their time using a minute token, which can be used to direct message, group chat, voice, and video calling. Simply put, you can put a price on the actions above for your fans and, in our case, investors to approach you without being left ignored. The token in this application is for DegenPing, a very well-known influencer in the crypto space.
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 DEGENPING থেকে VND
₫104,733.7
|1 DEGENPING থেকে AUD
A$6.0894
|1 DEGENPING থেকে GBP
￡2.9452
|1 DEGENPING থেকে EUR
€3.383
|1 DEGENPING থেকে USD
$3.98
|1 DEGENPING থেকে MYR
RM16.8752
|1 DEGENPING থেকে TRY
₺161.8666
|1 DEGENPING থেকে JPY
¥585.06
|1 DEGENPING থেকে ARS
ARS$5,271.51
|1 DEGENPING থেকে RUB
₽318.3602
|1 DEGENPING থেকে INR
₹349.1256
|1 DEGENPING থেকে IDR
Rp64,193.5394
|1 DEGENPING থেকে KRW
₩5,527.7424
|1 DEGENPING থেকে PHP
₱225.865
|1 DEGENPING থেকে EGP
￡E.193.1892
|1 DEGENPING থেকে BRL
R$21.6114
|1 DEGENPING থেকে CAD
C$5.4526
|1 DEGENPING থেকে BDT
৳482.9332
|1 DEGENPING থেকে NGN
₦6,094.9322
|1 DEGENPING থেকে UAH
₴164.4138
|1 DEGENPING থেকে VES
Bs509.44
|1 DEGENPING থেকে CLP
$3,844.68
|1 DEGENPING থেকে PKR
Rs1,127.7728
|1 DEGENPING থেকে KZT
₸2,147.8468
|1 DEGENPING থেকে THB
฿128.6336
|1 DEGENPING থেকে TWD
NT$119.002
|1 DEGENPING থেকে AED
د.إ14.6066
|1 DEGENPING থেকে CHF
Fr3.184
|1 DEGENPING থেকে HKD
HK$31.2032
|1 DEGENPING থেকে MAD
.د.م35.9792
|1 DEGENPING থেকে MXN
$73.9086
|1 DEGENPING থেকে PLN
zł14.4872
|1 DEGENPING থেকে RON
лв17.313
|1 DEGENPING থেকে SEK
kr38.0886
|1 DEGENPING থেকে BGN
лв6.6466
|1 DEGENPING থেকে HUF
Ft1,350.4936
|1 DEGENPING থেকে CZK
Kč83.5004
|1 DEGENPING থেকে KWD
د.ك1.2139
|1 DEGENPING থেকে ILS
₪13.6514