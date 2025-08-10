DEGENUSDC সম্পর্কে আরও

Degen USDC লোগো

Degen USDC প্রাইস (DEGENUSDC)

তালিকাভুক্ত নয়

Degen USDC (DEGENUSDC) লাইভ প্রাইস চার্ট

$1.01
$1.01$1.01
0.00%1D
USD

আজকে Degen USDC (DEGENUSDC) এর প্রাইস

Degen USDC(DEGENUSDC) বর্তমানে 1.01USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 417.10USD। DEGENUSDC থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Degen USDC এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+0.01%
Degen USDC এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
413.00 USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ DEGENUSDC থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। DEGENUSDC এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Degen USDC (DEGENUSDC) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Degen USDC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00012829 ছিল।
গত 30 দিনে, Degen USDC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0024512700 ছিল।
গত 60 দিনে, Degen USDC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0028224450 ছিল।
গত 90 দিনে, Degen USDC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0029171735441118 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00012829+0.01%
30 দিন$ +0.0024512700+0.24%
60 দিন$ +0.0028224450+0.28%
90 দিন$ +0.0029171735441118+0.29%

Degen USDC (DEGENUSDC) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Degen USDC এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 1.01
$ 1.01$ 1.01

$ 1.01
$ 1.01$ 1.01

$ 8.98
$ 8.98$ 8.98

-0.00%

+0.01%

+0.05%

Degen USDC (DEGENUSDC) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 417.10
$ 417.10$ 417.10

--
----

413.00
413.00 413.00

Degen USDC (DEGENUSDC) কী?

The Degen USDC vault supplies in DEGEN collateral markets and other long tail coins in the Base ecosystem. Learn more about RE7 Labs curations in the forum. Re7 has been providing liquidity in DeFi since 2019 having deployed over $100m of assets. We bring practical experience to risk management from years of managing stablecoin and ETH yield strategies as well as further strategies like our Liquid Token fund. As DeFi-native managers, we have focused on enabling yield strategies, providing early liquidity to various DeFi protocols, and have worked with teams throughout the space on a close basis to grow DeFi liquidity while managing risk.

Degen USDC (DEGENUSDC) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

Degen USDC (DEGENUSDC) এর টোকেনোমিক্স

Degen USDC (DEGENUSDC) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। DEGENUSDCটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

DEGENUSDC থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 DEGENUSDC থেকে VND
26,578.15
1 DEGENUSDC থেকে AUD
A$1.5453
1 DEGENUSDC থেকে GBP
0.7474
1 DEGENUSDC থেকে EUR
0.8585
1 DEGENUSDC থেকে USD
$1.01
1 DEGENUSDC থেকে MYR
RM4.2824
1 DEGENUSDC থেকে TRY
41.1979
1 DEGENUSDC থেকে JPY
¥148.47
1 DEGENUSDC থেকে ARS
ARS$1,337.745
1 DEGENUSDC থেকে RUB
80.5273
1 DEGENUSDC থেকে INR
88.5972
1 DEGENUSDC থেকে IDR
Rp16,290.3203
1 DEGENUSDC থেকে KRW
1,402.7688
1 DEGENUSDC থেকে PHP
57.3175
1 DEGENUSDC থেকে EGP
￡E.48.6517
1 DEGENUSDC থেকে BRL
R$5.4843
1 DEGENUSDC থেকে CAD
C$1.3837
1 DEGENUSDC থেকে BDT
122.5534
1 DEGENUSDC থেকে NGN
1,546.7039
1 DEGENUSDC থেকে UAH
41.7231
1 DEGENUSDC থেকে VES
Bs129.28
1 DEGENUSDC থেকে CLP
$978.69
1 DEGENUSDC থেকে PKR
Rs286.1936
1 DEGENUSDC থেকে KZT
545.0566
1 DEGENUSDC থেকে THB
฿32.3907
1 DEGENUSDC থেকে TWD
NT$30.199
1 DEGENUSDC থেকে AED
د.إ3.7067
1 DEGENUSDC থেকে CHF
Fr0.808
1 DEGENUSDC থেকে HKD
HK$7.9184
1 DEGENUSDC থেকে MAD
.د.م9.1304
1 DEGENUSDC থেকে MXN
$18.7557
1 DEGENUSDC থেকে PLN
3.6764
1 DEGENUSDC থেকে RON
лв4.3935
1 DEGENUSDC থেকে SEK
kr9.6657
1 DEGENUSDC থেকে BGN
лв1.6867
1 DEGENUSDC থেকে HUF
Ft342.7132
1 DEGENUSDC থেকে CZK
21.1898
1 DEGENUSDC থেকে KWD
د.ك0.30603
1 DEGENUSDC থেকে ILS
3.4643