Degen The Otter প্রাইস (DGEN)
Degen The Otter(DGEN) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 6.35KUSD। DGEN থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Degen The Otter থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Degen The Otter থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Degen The Otter থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Degen The Otter থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ 0
|+0.85%
|60 দিন
|$ 0
|-6.00%
|90 দিন
|$ 0
|--
Degen The Otter এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
--
-13.30%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
The Asian small-clawed otter, also known as the oriental small-clawed otter and the small-clawed otter, is an otter species native to South and Southeast Asia. It has short claws that do not extend beyond the pads of its webbed digits. "Degen The Otter" is one of the most phenomenal pets across TikTok & Instagram $DGEN is committed to donating and supporting conservation efforts for the asian small-clawed otters with the supports from the real owner of 'Degen The Otter'
