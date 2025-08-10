DFP2 সম্পর্কে আরও

DefiPlaza লোগো

DefiPlaza প্রাইস (DFP2)

তালিকাভুক্ত নয়

DefiPlaza (DFP2) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.00516
$0.00516$0.00516
+21.30%1D
mexc
USD

আজকে DefiPlaza (DFP2) এর প্রাইস

DefiPlaza(DFP2) বর্তমানে 0.00516USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 342.94KUSD। DFP2 থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

DefiPlaza এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+21.35%
DefiPlaza এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
66.46M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ DFP2 থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। DFP2 এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ DefiPlaza (DFP2) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, DefiPlaza থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00090772 ছিল।
গত 30 দিনে, DefiPlaza থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0018754159 ছিল।
গত 60 দিনে, DefiPlaza থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0007900677 ছিল।
গত 90 দিনে, DefiPlaza থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.006355644953287558 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00090772+21.35%
30 দিন$ -0.0018754159-36.34%
60 দিন$ -0.0007900677-15.31%
90 দিন$ -0.006355644953287558-55.19%

DefiPlaza (DFP2) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

DefiPlaza এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.00400451
$ 0.00400451$ 0.00400451

$ 0.00601204
$ 0.00601204$ 0.00601204

$ 0.782959
$ 0.782959$ 0.782959

-0.59%

+21.35%

+61.50%

DefiPlaza (DFP2) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 342.94K
$ 342.94K$ 342.94K

--
----

66.46M
66.46M 66.46M

DefiPlaza (DFP2) কী?

DefiPlaza (DFP2) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

DefiPlaza (DFP2) এর টোকেনোমিক্স

DefiPlaza (DFP2) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। DFP2টোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: DefiPlaza (DFP2) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

