DeFido প্রাইস (DEFIDO)
DeFido(DEFIDO) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 218.88KUSD। DEFIDO থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, DeFido থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, DeFido থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, DeFido থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, DeFido থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+4.90%
|30 দিন
|$ 0
|+52.93%
|60 দিন
|$ 0
|-2.17%
|90 দিন
|$ 0
|--
DeFido এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.53%
+4.90%
+15.62%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
DeFido, the lovable french bulldog born from a coinbase tweet in 2021 has returned to his rightful home on BASE. A meme with a dream, to be the top dog on his home chain. DeFido is a collective of people who are passionate about a world where decentralized finance creates value, fosters community, and unleashes creativity. We believe in radical transparency and putting financial power into the hands of people. But we also know that the potential of DeFi won’t be realized until everyone can access it. That’s why we’re prioritizing education, community building, and ease-of-use across all our tools.
DeFido (DEFIDO) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। DEFIDOটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
