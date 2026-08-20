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DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund-এর আজকের লাইভ প্রাইস 1.044 USD। DEJAAA-এর মার্কেট ক্যাপ 6,422,006 USD। DEJAAA-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund-এর আজকের লাইভ প্রাইস 1.044 USD। DEJAAA-এর মার্কেট ক্যাপ 6,422,006 USD। DEJAAA-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

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DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund প্রাইস (DEJAAA)

তালিকাভুক্ত নয়

1 DEJAAA থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$1.044
$1.044$1.044
0.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund (DEJAAA) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 20:19:14 (UTC+8)

DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund-এর আজকের প্রাইস

আজ DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund (DEJAAA)-এর লাইভ প্রাইস $ 1.044, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.02% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান DEJAAA থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি DEJAAA-এর জন্য $ 1.044

DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 6,422,006 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 6.15M DEJAAA। গত 24 ঘণ্টায়, DEJAAA এর ট্রেড হয়েছে $ 1.044 (নিম্ন) এবং $ 1.044 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 2.05 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 1.022

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, DEJAAA গত ঘণ্টায় 0.00% এবং গত 7 দিনে +0.08% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 0.00-তে পৌঁছেছে।

DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund (DEJAAA) এর মার্কেট তথ্য

$ 6.42M
$ 6.42M$ 6.42M

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 6.42M
$ 6.42M$ 6.42M

6.15M
6.15M 6.15M

6,149,909.388678866
6,149,909.388678866 6,149,909.388678866

DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 6.42M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 0.00। DEJAAA এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 6.15M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 6149909.388678866। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 6.42M

DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 1.044
$ 1.044$ 1.044
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 1.044
$ 1.044$ 1.044
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 1.044
$ 1.044$ 1.044

$ 1.044
$ 1.044$ 1.044

$ 2.05
$ 2.05$ 2.05

$ 1.022
$ 1.022$ 1.022

0.00%

+0.02%

+0.08%

+0.08%

DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund (DEJAAA) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.000239 ছিল।
গত 30 দিনে, DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0043339572 ছিল।
গত 60 দিনে, DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0071124588 ছিল।
গত 90 দিনে, DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000244 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.000239+0.02%
30 দিন$ +0.0043339572+0.42%
60 দিন$ +0.0071124588+0.68%
90 দিন$ -0.000244-0.00%

DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund (DEJAAA) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, DEJAAA এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund (DEJAAA) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? DEJAAA এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

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DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund (DEJAAA) রিসোর্স

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বিভাগ :

Arbitrum EcosystemAvalanche EcosystemBase Ecosystem

DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund সম্পর্কে

DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund-এর বর্তমান দাম কত?

DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund Tk128.39011540920432000 দামে ট্রেড করছে, যা গত ২৪ ঘন্টায় 0.02% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। এই লাইভ তথ্যটি বিশ্বব্যাপী এক্সচেঞ্জগুলোতে সংগৃহীত রিয়েল-টাইম মার্কেট ট্রেডিং ডেটা প্রতিফলিত করে।

DEJAAA-এর সাথে বিশ্বব্যাপী ক্রিপ্টো মার্কেটের তুলনা কীভাবে হয়?

তার দৈনিক পরিবর্তন 0.02% অন্যান্য বাজারের গড়ের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। যদি DEJAAA বাজারের চেয়ে ভালো পারফর্ম করছে, তাহলে এটি দেখায় যে ক্রয়ের আগ্রহ শক্তিশালী বা তার ইকোসিস্টেমের জন্য ইতিবাচক উন্নয়ন ঘটেছে।

DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund-এর তুলনায় Solana Ecosystem,Avalanche Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Base Ecosystem,Tokenized Credit টোকেনগুলো কীভাবে পারফর্ম করছে?

Solana Ecosystem,Avalanche Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Base Ecosystem,Tokenized Credit সেগমেন্টের মধ্যে, DEJAAA ট্রেডিং ভলিউম, মার্কেট ক্যাপ এবং -- নেটওয়ার্কে চলমান কার্যকলাপের মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক প্রদর্শন করছে।

আজ DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund-এর মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন কত?

Tk789772118.29368064968000 মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের সাথে, DEJAAA #1415 র‍্যাঙ্কে অবস্থান করছে, যা অন্যান্য টোকেনের তুলনায় তার আপেক্ষিক পরিপক্কতা এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থা নির্দেশ করে।

২৪ ঘন্টার দামের পরিসর কী কী সীমা?

আজকের দাম Tk128.39011540920432000 থেকে Tk128.39011540920432000 পর্যন্ত ছিল, যা অস্থিরতা এবং বাজারের কাঠামো ট্র্যাক করা ট্রেডারদের জন্য প্রাসঙ্গিক তথ্য দেয়।

DEJAAA কতটা সক্রিয়ভাবে ট্রেড করছে?

DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund ২৪ ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- তৈরি করেছে। উচ্চ ভলিউম প্রায়ই শক্তিশালী দামের প্রবণতা এবং বাজারের তরলতার উন্নতির সাথে সম্পর্কিত।

সাপ্লাই কীভাবে DEJAAA-এর মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে?

6149909.388678866 টোকেন প্রচলনে থাকায়, সাপ্লাই স্তর সীমিততা এবং দীর্ঘমেয়াদী মূল্যায়ন নির্ধারণে সহায়তা করে, বিশেষ করে অন্যান্য টোকেনের সাথে তুলনা করলে যাদের ইনফ্লেশনারি বা ডিফ্লেশনারি মডেল রয়েছে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 20:19:14 (UTC+8)

DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund (DEJAAA) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
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02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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