DeFi Growth Index প্রাইস (DGI)
DeFi Growth Index(DGI) বর্তমানে 1.41USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 229.73KUSD। DGI থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ DGI থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। DGI এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, DeFi Growth Index থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.062137 ছিল।
গত 30 দিনে, DeFi Growth Index থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.2947843290 ছিল।
গত 60 দিনে, DeFi Growth Index থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.5305026300 ছিল।
গত 90 দিনে, DeFi Growth Index থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.2961283858381455 ছিল।
DeFi Growth Index এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
+4.62%
+35.42%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
The DeFi Growth Index tracks the performance of early-stage DeFi projects that demonstrate innovative mechanisms and established market demand, with strong potential for significant growth in user base, transaction volume, and/or Total Value Locked (TVL) as relevant. This is achieved through a curated portfolio of tokens native to these projects. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. DGI is an Index DTF deployed and curated by Today in DeFi on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs.
DGI is an Index DTF deployed and curated by Today in DeFi on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs.
DeFi Growth Index (DGI) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। DGIটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 DGI থেকে VND
₫37,104.15
|1 DGI থেকে AUD
A$2.1573
|1 DGI থেকে GBP
￡1.0434
|1 DGI থেকে EUR
€1.1985
|1 DGI থেকে USD
$1.41
|1 DGI থেকে MYR
RM5.9784
|1 DGI থেকে TRY
₺57.3447
|1 DGI থেকে JPY
¥207.27
|1 DGI থেকে ARS
ARS$1,867.545
|1 DGI থেকে RUB
₽112.7859
|1 DGI থেকে INR
₹123.6852
|1 DGI থেকে IDR
Rp22,741.9323
|1 DGI থেকে KRW
₩1,958.3208
|1 DGI থেকে PHP
₱80.0175
|1 DGI থেকে EGP
￡E.68.4414
|1 DGI থেকে BRL
R$7.6563
|1 DGI থেকে CAD
C$1.9317
|1 DGI থেকে BDT
৳171.0894
|1 DGI থেকে NGN
₦2,159.2599
|1 DGI থেকে UAH
₴58.2471
|1 DGI থেকে VES
Bs180.48
|1 DGI থেকে CLP
$1,362.06
|1 DGI থেকে PKR
Rs399.5376
|1 DGI থেকে KZT
₸760.9206
|1 DGI থেকে THB
฿45.5712
|1 DGI থেকে TWD
NT$42.159
|1 DGI থেকে AED
د.إ5.1747
|1 DGI থেকে CHF
Fr1.128
|1 DGI থেকে HKD
HK$11.0544
|1 DGI থেকে MAD
.د.م12.7464
|1 DGI থেকে MXN
$26.1837
|1 DGI থেকে PLN
zł5.1324
|1 DGI থেকে RON
лв6.1335
|1 DGI থেকে SEK
kr13.4937
|1 DGI থেকে BGN
лв2.3547
|1 DGI থেকে HUF
Ft478.4412
|1 DGI থেকে CZK
Kč29.5818
|1 DGI থেকে KWD
د.ك0.43005
|1 DGI থেকে ILS
₪4.8363