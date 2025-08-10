DFNDR সম্পর্কে আরও

Defender Bot লোগো

Defender Bot প্রাইস (DFNDR)

তালিকাভুক্ত নয়

Defender Bot (DFNDR) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.00294028
$0.00294028$0.00294028
+5.20%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে Defender Bot (DFNDR) এর প্রাইস

Defender Bot(DFNDR) বর্তমানে 0.00294167USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 243.77KUSD। DFNDR থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Defender Bot এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+5.29%
Defender Bot এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
82.88M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ DFNDR থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। DFNDR এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Defender Bot (DFNDR) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Defender Bot থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00014788 ছিল।
গত 30 দিনে, Defender Bot থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0003747428 ছিল।
গত 60 দিনে, Defender Bot থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0004679158 ছিল।
গত 90 দিনে, Defender Bot থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.01083171425516372 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00014788+5.29%
30 দিন$ +0.0003747428+12.74%
60 দিন$ -0.0004679158-15.90%
90 দিন$ -0.01083171425516372-78.64%

Defender Bot (DFNDR) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Defender Bot এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.0027938
$ 0.0027938$ 0.0027938

$ 0.00294758
$ 0.00294758$ 0.00294758

$ 0.299994
$ 0.299994$ 0.299994

+0.57%

+5.29%

+18.31%

Defender Bot (DFNDR) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 243.77K
$ 243.77K$ 243.77K

--
----

82.88M
82.88M 82.88M

Defender Bot (DFNDR) কী?

Defender Bot operates without relying on wallet signatures, offering a seamless connection process distinct from conventional methods. This is an innovative solution for Telegram communities that will streamline group management. Capable of protecting any group/community. Group owner can set the necessary requirements, and the bot allows a user to enter the group only if they meet all the requirements group owner specified.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Defender Bot (DFNDR) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

Defender Bot (DFNDR) এর টোকেনোমিক্স

Defender Bot (DFNDR) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। DFNDRটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Defender Bot (DFNDR) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

DFNDR থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 DFNDR থেকে VND
77.41004605
1 DFNDR থেকে AUD
A$0.0045007551
1 DFNDR থেকে GBP
0.0021768358
1 DFNDR থেকে EUR
0.0025004195
1 DFNDR থেকে USD
$0.00294167
1 DFNDR থেকে MYR
RM0.0124726808
1 DFNDR থেকে TRY
0.1196377189
1 DFNDR থেকে JPY
¥0.43242549
1 DFNDR থেকে ARS
ARS$3.896241915
1 DFNDR থেকে RUB
0.2353041833
1 DFNDR থেকে INR
0.2580432924
1 DFNDR থেকে IDR
Rp47.4462836801
1 DFNDR থেকে KRW
4.0856266296
1 DFNDR থেকে PHP
0.1669397725
1 DFNDR থেকে EGP
￡E.0.1427886618
1 DFNDR থেকে BRL
R$0.0159732681
1 DFNDR থেকে CAD
C$0.0040300879
1 DFNDR থেকে BDT
0.3569422378
1 DFNDR থেকে NGN
4.5048440213
1 DFNDR থেকে UAH
0.1215203877
1 DFNDR থেকে VES
Bs0.37653376
1 DFNDR থেকে CLP
$2.84165322
1 DFNDR থেকে PKR
Rs0.8335516112
1 DFNDR থেকে KZT
1.5875016322
1 DFNDR থেকে THB
฿0.0950747744
1 DFNDR থেকে TWD
NT$0.087955933
1 DFNDR থেকে AED
د.إ0.0107959289
1 DFNDR থেকে CHF
Fr0.002353336
1 DFNDR থেকে HKD
HK$0.0230626928
1 DFNDR থেকে MAD
.د.م0.0265926968
1 DFNDR থেকে MXN
$0.0546268119
1 DFNDR থেকে PLN
0.0107076788
1 DFNDR থেকে RON
лв0.0127962645
1 DFNDR থেকে SEK
kr0.0281517819
1 DFNDR থেকে BGN
лв0.0049125889
1 DFNDR থেকে HUF
Ft0.9981674644
1 DFNDR থেকে CZK
0.0617162366
1 DFNDR থেকে KWD
د.ك0.00089720935
1 DFNDR থেকে ILS
0.0100899281