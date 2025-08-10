Deep Whales AI প্রাইস (DEEPAI)
Deep Whales AI(DEEPAI) বর্তমানে 0.01138369USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.14MUSD। DEEPAI থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ DEEPAI থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। DEEPAI এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Deep Whales AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00057911 ছিল।
গত 30 দিনে, Deep Whales AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0122438040 ছিল।
গত 60 দিনে, Deep Whales AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0091000033 ছিল।
গত 90 দিনে, Deep Whales AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.005106859250127387 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00057911
|+5.36%
|30 দিন
|$ +0.0122438040
|+107.56%
|60 দিন
|$ +0.0091000033
|+79.94%
|90 দিন
|$ +0.005106859250127387
|+81.36%
Deep Whales AI এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.52%
+5.36%
+14.34%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Deep Whales AI is an AI-powered crypto trading tool that simplifies trading by consolidating essential features like whale wallet tracking, buy/sell alerts, and strategy replication. The platform uses advanced AI algorithms to monitor whale wallet activity and provide early trading alerts, helping both beginner and experienced traders capitalize on market opportunities. By offering a streamlined and secure environment, Deep Whales AI aims to give users an edge in the fast-paced world of crypto trading.
Deep Whales AI (DEEPAI) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। DEEPAIটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
