Deep Whales AI লোগো

Deep Whales AI প্রাইস (DEEPAI)

তালিকাভুক্ত নয়

Deep Whales AI (DEEPAI) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.01138369
$0.01138369$0.01138369
+5.30%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে Deep Whales AI (DEEPAI) এর প্রাইস

Deep Whales AI(DEEPAI) বর্তমানে 0.01138369USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.14MUSD। DEEPAI থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Deep Whales AI এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+5.36%
Deep Whales AI এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
100.00M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ DEEPAI থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। DEEPAI এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Deep Whales AI (DEEPAI) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Deep Whales AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00057911 ছিল।
গত 30 দিনে, Deep Whales AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0122438040 ছিল।
গত 60 দিনে, Deep Whales AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0091000033 ছিল।
গত 90 দিনে, Deep Whales AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.005106859250127387 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00057911+5.36%
30 দিন$ +0.0122438040+107.56%
60 দিন$ +0.0091000033+79.94%
90 দিন$ +0.005106859250127387+81.36%

Deep Whales AI (DEEPAI) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Deep Whales AI এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.01079007
$ 0.01079007$ 0.01079007

$ 0.01168044
$ 0.01168044$ 0.01168044

$ 0.02594765
$ 0.02594765$ 0.02594765

+0.52%

+5.36%

+14.34%

Deep Whales AI (DEEPAI) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 1.14M
$ 1.14M$ 1.14M

--
----

100.00M
100.00M 100.00M

Deep Whales AI (DEEPAI) কী?

Deep Whales AI is an AI-powered crypto trading tool that simplifies trading by consolidating essential features like whale wallet tracking, buy/sell alerts, and strategy replication. The platform uses advanced AI algorithms to monitor whale wallet activity and provide early trading alerts, helping both beginner and experienced traders capitalize on market opportunities. By offering a streamlined and secure environment, Deep Whales AI aims to give users an edge in the fast-paced world of crypto trading.

Deep Whales AI (DEEPAI) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

Deep Whales AI (DEEPAI) এর টোকেনোমিক্স

Deep Whales AI (DEEPAI) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। DEEPAIটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

DEEPAI থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 DEEPAI থেকে VND
299.56180235
1 DEEPAI থেকে AUD
A$0.0174170457
1 DEEPAI থেকে GBP
0.0084239306
1 DEEPAI থেকে EUR
0.0096761365
1 DEEPAI থেকে USD
$0.01138369
1 DEEPAI থেকে MYR
RM0.0482668456
1 DEEPAI থেকে TRY
0.4629746723
1 DEEPAI থেকে JPY
¥1.67340243
1 DEEPAI থেকে ARS
ARS$15.077697405
1 DEEPAI থেকে RUB
0.9105813631
1 DEEPAI থেকে INR
0.9985772868
1 DEEPAI থেকে IDR
Rp183.6078775207
1 DEEPAI থেকে KRW
15.8105793672
1 DEEPAI থেকে PHP
0.6460244075
1 DEEPAI থেকে EGP
￡E.0.5525643126
1 DEEPAI থেকে BRL
R$0.0618134367
1 DEEPAI থেকে CAD
C$0.0155956553
1 DEEPAI থেকে BDT
1.3812969446
1 DEEPAI থেকে NGN
17.4328690291
1 DEEPAI থেকে UAH
0.4702602339
1 DEEPAI থেকে VES
Bs1.45711232
1 DEEPAI থেকে CLP
$10.99664454
1 DEEPAI থেকে PKR
Rs3.2256823984
1 DEEPAI থেকে KZT
6.1433221454
1 DEEPAI থেকে THB
฿0.3679208608
1 DEEPAI থেকে TWD
NT$0.340372331
1 DEEPAI থেকে AED
د.إ0.0417781423
1 DEEPAI থেকে CHF
Fr0.009106952
1 DEEPAI থেকে HKD
HK$0.0892481296
1 DEEPAI থেকে MAD
.د.م0.1029085576
1 DEEPAI থেকে MXN
$0.2113951233
1 DEEPAI থেকে PLN
0.0414366316
1 DEEPAI থেকে RON
лв0.0495190515
1 DEEPAI থেকে SEK
kr0.1089419133
1 DEEPAI থেকে BGN
лв0.0190107623
1 DEEPAI থেকে HUF
Ft3.8627136908
1 DEEPAI থেকে CZK
0.2388298162
1 DEEPAI থেকে KWD
د.ك0.00347202545
1 DEEPAI থেকে ILS
0.0390460567