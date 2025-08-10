DESO সম্পর্কে আরও

DESO প্রাইসের তথ্য

DESO হোয়াইটপেপার

DESO অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

DESO টোকেনোমিক্স

DESO প্রাইস পূর্বাভাস

আয় করুন

এয়ারড্রপ+

খবর

Blog

শিখুন

Decentralized Social লোগো

Decentralized Social প্রাইস (DESO)

তালিকাভুক্ত নয়

Decentralized Social (DESO) লাইভ প্রাইস চার্ট

$4.33
$4.33$4.33
+4.20%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে Decentralized Social (DESO) এর প্রাইস

Decentralized Social(DESO) বর্তমানে 4.33USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 45.57MUSD। DESO থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Decentralized Social এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+4.21%
Decentralized Social এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
10.53M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ DESO থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। DESO এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Decentralized Social (DESO) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Decentralized Social থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.175039 ছিল।
গত 30 দিনে, Decentralized Social থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.2093715210 ছিল।
গত 60 দিনে, Decentralized Social থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.3181186050 ছিল।
গত 90 দিনে, Decentralized Social থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -1.078389986930147 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.175039+4.21%
30 দিন$ +0.2093715210+4.84%
60 দিন$ +0.3181186050+7.35%
90 দিন$ -1.078389986930147-19.93%

Decentralized Social (DESO) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Decentralized Social এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 4.08
$ 4.08$ 4.08

$ 4.41
$ 4.41$ 4.41

$ 198.68
$ 198.68$ 198.68

+0.17%

+4.21%

+4.73%

Decentralized Social (DESO) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 45.57M
$ 45.57M$ 45.57M

--
----

10.53M
10.53M 10.53M

Decentralized Social (DESO) কী?

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Decentralized Social (DESO) এর টোকেনোমিক্স

Decentralized Social (DESO) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। DESOটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Decentralized Social (DESO) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

DESO থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 DESO থেকে VND
113,943.95
1 DESO থেকে AUD
A$6.6249
1 DESO থেকে GBP
3.2042
1 DESO থেকে EUR
3.6805
1 DESO থেকে USD
$4.33
1 DESO থেকে MYR
RM18.3592
1 DESO থেকে TRY
176.1011
1 DESO থেকে JPY
¥636.51
1 DESO থেকে ARS
ARS$5,735.085
1 DESO থেকে RUB
346.3567
1 DESO থেকে INR
379.8276
1 DESO থেকে IDR
Rp69,838.6999
1 DESO থেকে KRW
6,013.8504
1 DESO থেকে PHP
245.7275
1 DESO থেকে EGP
￡E.210.1782
1 DESO থেকে BRL
R$23.5119
1 DESO থেকে CAD
C$5.9321
1 DESO থেকে BDT
525.4022
1 DESO থেকে NGN
6,630.9187
1 DESO থেকে UAH
178.8723
1 DESO থেকে VES
Bs554.24
1 DESO থেকে CLP
$4,182.78
1 DESO থেকে PKR
Rs1,226.9488
1 DESO থেকে KZT
2,336.7278
1 DESO থেকে THB
฿139.9456
1 DESO থেকে TWD
NT$129.467
1 DESO থেকে AED
د.إ15.8911
1 DESO থেকে CHF
Fr3.464
1 DESO থেকে HKD
HK$33.9472
1 DESO থেকে MAD
.د.م39.1432
1 DESO থেকে MXN
$80.4081
1 DESO থেকে PLN
15.7612
1 DESO থেকে RON
лв18.8355
1 DESO থেকে SEK
kr41.4381
1 DESO থেকে BGN
лв7.2311
1 DESO থেকে HUF
Ft1,469.2556
1 DESO থেকে CZK
90.8434
1 DESO থেকে KWD
د.ك1.32065
1 DESO থেকে ILS
14.8519