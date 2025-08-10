DCNTRL Network প্রাইস (DCNX)
DCNTRL Network(DCNX) বর্তমানে 0.00014409USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 0.00USD। DCNX থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, DCNTRL Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, DCNTRL Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000172231 ছিল।
গত 60 দিনে, DCNTRL Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000129090 ছিল।
গত 90 দিনে, DCNTRL Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ +0.0000172231
|+11.95%
|60 দিন
|$ +0.0000129090
|+8.96%
|90 দিন
|$ 0
|--
DCNTRL Network এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
--
+4.14%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Introducing DCNTRL Network DCNTRL Network emerges as a transformative protocol in the BNB Chain ecosystem. Crafted by TEN Finance, an early BNB Chain DeFi pioneer, it leverages the Liquity framework to reshape the Stablecoin landscape. With its upcoming $USDEFI stablecoin, DCNTRL is poised to fuel BNB's growth. Central to its governance is the $DCNX token. Addressing Key Challenges: Volatility: In a crypto market known for its fluctuations, DCNTRL's BNB-backed $USDEFI stablecoin stands as a beacon of stability. Transparency: Distancing from the opacity of many centralized stablecoins, $USDEFI offers transparent minting and redemption, bolstering user confidence. Accessibility: At its core, DCNTRL seeks to democratize DeFi, championing universal financial access. Unveiling $DCNX: More than just a reward token, $DCNX is the lifeblood of the DCNTRL Network. It incentivizes liquidity for the USDEFI pool and serves as a key to unlocking myriad ecosystem benefits. Value Proposition of $DCNX: By staking $DCNX, holders can tap into protocol revenue generated each time $USDEFI is minted or redeemed. This continuous reward system ensures the community thrives alongside the network's success.
DCNTRL Network (DCNX) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। DCNXটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 DCNX থেকে VND
₫3.79172835
|1 DCNX থেকে AUD
A$0.0002204577
|1 DCNX থেকে GBP
￡0.0001066266
|1 DCNX থেকে EUR
€0.0001224765
|1 DCNX থেকে USD
$0.00014409
|1 DCNX থেকে MYR
RM0.0006109416
|1 DCNX থেকে TRY
₺0.0058774311
|1 DCNX থেকে JPY
¥0.02118123
|1 DCNX থেকে ARS
ARS$0.190847205
|1 DCNX থেকে RUB
₽0.0114882957
|1 DCNX থেকে INR
₹0.0126395748
|1 DCNX থেকে IDR
Rp2.3240319327
|1 DCNX থেকে KRW
₩0.2001237192
|1 DCNX থেকে PHP
₱0.0081771075
|1 DCNX থেকে EGP
￡E.0.0069408153
|1 DCNX থেকে BRL
R$0.0007824087
|1 DCNX থেকে CAD
C$0.0001974033
|1 DCNX থেকে BDT
৳0.0174838806
|1 DCNX থেকে NGN
₦0.2206579851
|1 DCNX থেকে UAH
₴0.0059523579
|1 DCNX থেকে VES
Bs0.01844352
|1 DCNX থেকে CLP
$0.13962321
|1 DCNX থেকে PKR
Rs0.0408293424
|1 DCNX থেকে KZT
₸0.0777596094
|1 DCNX থেকে THB
฿0.0046209663
|1 DCNX থেকে TWD
NT$0.004308291
|1 DCNX থেকে AED
د.إ0.0005288103
|1 DCNX থেকে CHF
Fr0.000115272
|1 DCNX থেকে HKD
HK$0.0011296656
|1 DCNX থেকে MAD
.د.م0.0013025736
|1 DCNX থেকে MXN
$0.0026757513
|1 DCNX থেকে PLN
zł0.0005244876
|1 DCNX থেকে RON
лв0.0006267915
|1 DCNX থেকে SEK
kr0.0013789413
|1 DCNX থেকে BGN
лв0.0002406303
|1 DCNX থেকে HUF
Ft0.0488926188
|1 DCNX থেকে CZK
Kč0.0030230082
|1 DCNX থেকে KWD
د.ك0.00004365927
|1 DCNX থেকে ILS
₪0.0004942287