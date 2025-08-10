DBXen প্রাইস (DXN)
DBXen(DXN) বর্তমানে 0.264829USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 0.00USD। DXN থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ DXN থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। DXN এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, DBXen থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0229604 ছিল।
গত 30 দিনে, DBXen থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0603302442 ছিল।
গত 60 দিনে, DBXen থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0107713104 ছিল।
গত 90 দিনে, DBXen থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0477066626254767 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.0229604
|+9.49%
|30 দিন
|$ +0.0603302442
|+22.78%
|60 দিন
|$ -0.0107713104
|-4.06%
|90 দিন
|$ -0.0477066626254767
|-15.26%
DBXen এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.41%
+9.49%
+7.23%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
DBXen (DXN) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। DXNটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 DXN থেকে VND
₫6,968.975135
|1 DXN থেকে AUD
A$0.40518837
|1 DXN থেকে GBP
￡0.19597346
|1 DXN থেকে EUR
€0.22510465
|1 DXN থেকে USD
$0.264829
|1 DXN থেকে MYR
RM1.12287496
|1 DXN থেকে TRY
₺10.80237491
|1 DXN থেকে JPY
¥38.929863
|1 DXN থেকে ARS
ARS$350.7660105
|1 DXN থেকে RUB
₽21.11481617
|1 DXN থেকে INR
₹23.23079988
|1 DXN থেকে IDR
Rp4,271.43488587
|1 DXN থেকে KRW
₩367.81570152
|1 DXN থেকে PHP
₱15.02904575
|1 DXN থেকে EGP
￡E.12.75681293
|1 DXN থেকে BRL
R$1.43802147
|1 DXN থেকে CAD
C$0.36281573
|1 DXN থেকে BDT
৳32.13435086
|1 DXN থেকে NGN
₦405.55648231
|1 DXN থেকে UAH
₴10.94008599
|1 DXN থেকে VES
Bs33.898112
|1 DXN থেকে CLP
$256.619301
|1 DXN থেকে PKR
Rs75.04194544
|1 DXN থেকে KZT
₸142.91761814
|1 DXN থেকে THB
฿8.49306603
|1 DXN থেকে TWD
NT$7.9183871
|1 DXN থেকে AED
د.إ0.97192243
|1 DXN থেকে CHF
Fr0.2118632
|1 DXN থেকে HKD
HK$2.07625936
|1 DXN থেকে MAD
.د.م2.39405416
|1 DXN থেকে MXN
$4.91787453
|1 DXN থেকে PLN
zł0.96397756
|1 DXN থেকে RON
лв1.15200615
|1 DXN থেকে SEK
kr2.53441353
|1 DXN থেকে BGN
лв0.44226443
|1 DXN থেকে HUF
Ft89.86177628
|1 DXN থেকে CZK
Kč5.55611242
|1 DXN থেকে KWD
د.ك0.080243187
|1 DXN থেকে ILS
₪0.90836347