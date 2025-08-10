Dawn Protocol প্রাইস (DAWN)
Dawn Protocol(DAWN) বর্তমানে 0.00102819USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 76.56KUSD। DAWN থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ DAWN থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। DAWN এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Dawn Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Dawn Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0001076077 ছিল।
গত 60 দিনে, Dawn Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0001319709 ছিল।
গত 90 দিনে, Dawn Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0006541180547643764 ছিল।
Dawn Protocol এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
--
0.00%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Dawn is an open-source protocol for gaming and competitions. Its mission is to enable a fair, open and rewarding gaming ecosystem no matter what country or background users are from. Anyone whether you are a player, business or influencer can run competitions and earn cryptocurrencies on video games using Dawn. Game developers can integrate the open protocol in their games to allow gamers to compete. If you participated in FirstBlood 2016 Crowdsale, you need to claim DAWN with your existing token.
Dawn Protocol (DAWN) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। DAWNটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
