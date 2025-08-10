DAWN সম্পর্কে আরও

Dawn Protocol প্রাইস (DAWN)

তালিকাভুক্ত নয়

Dawn Protocol (DAWN) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.00102819
$0.00102819$0.00102819
0.00%1D
আজকে Dawn Protocol (DAWN) এর প্রাইস

Dawn Protocol(DAWN) বর্তমানে 0.00102819USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 76.56KUSD। DAWN থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Dawn Protocol এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
--
Dawn Protocol এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
74.46M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ DAWN থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। DAWN এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Dawn Protocol (DAWN) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Dawn Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Dawn Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0001076077 ছিল।
গত 60 দিনে, Dawn Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0001319709 ছিল।
গত 90 দিনে, Dawn Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0006541180547643764 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0--
30 দিন$ +0.0001076077+10.47%
60 দিন$ -0.0001319709-12.83%
90 দিন$ -0.0006541180547643764-38.88%

Dawn Protocol (DAWN) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Dawn Protocol এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 9.63
$ 9.63$ 9.63

--

--

0.00%

Dawn Protocol (DAWN) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 76.56K
$ 76.56K$ 76.56K

--
----

74.46M
74.46M 74.46M

Dawn Protocol (DAWN) কী?

Dawn is an open-source protocol for gaming and competitions. Its mission is to enable a fair, open and rewarding gaming ecosystem no matter what country or background users are from. Anyone whether you are a player, business or influencer can run competitions and earn cryptocurrencies on video games using Dawn. Game developers can integrate the open protocol in their games to allow gamers to compete. If you participated in FirstBlood 2016 Crowdsale, you need to claim DAWN with your existing token.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Dawn Protocol (DAWN) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

Dawn Protocol (DAWN) এর টোকেনোমিক্স

Dawn Protocol (DAWN) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। DAWNটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Dawn Protocol (DAWN) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

1 DAWN থেকে VND
27.05681985
1 DAWN থেকে AUD
A$0.0015731307
1 DAWN থেকে GBP
0.0007608606
1 DAWN থেকে EUR
0.0008739615
1 DAWN থেকে USD
$0.00102819
1 DAWN থেকে MYR
RM0.0043595256
1 DAWN থেকে TRY
0.0418164873
1 DAWN থেকে JPY
¥0.15114393
1 DAWN থেকে ARS
ARS$1.361837655
1 DAWN থেকে RUB
0.0822449181
1 DAWN থেকে INR
0.0901928268
1 DAWN থেকে IDR
Rp16.5837073557
1 DAWN থেকে KRW
1.4280325272
1 DAWN থেকে PHP
0.0583497825
1 DAWN থেকে EGP
￡E.0.0499083426
1 DAWN থেকে BRL
R$0.0055830717
1 DAWN থেকে CAD
C$0.0014086203
1 DAWN থেকে BDT
0.1247605746
1 DAWN থেকে NGN
1.5745598841
1 DAWN থেকে UAH
0.0424745289
1 DAWN থেকে VES
Bs0.13160832
1 DAWN থেকে CLP
$0.99323154
1 DAWN থেকে PKR
Rs0.2913479184
1 DAWN থেকে KZT
0.5548730154
1 DAWN থেকে THB
฿0.0332311008
1 DAWN থেকে TWD
NT$0.030742881
1 DAWN থেকে AED
د.إ0.0037734573
1 DAWN থেকে CHF
Fr0.000822552
1 DAWN থেকে HKD
HK$0.0080610096
1 DAWN থেকে MAD
.د.م0.0092948376
1 DAWN থেকে MXN
$0.0190934883
1 DAWN থেকে PLN
0.0037426116
1 DAWN থেকে RON
лв0.0044726265
1 DAWN থেকে SEK
kr0.0098397783
1 DAWN থেকে BGN
лв0.0017170773
1 DAWN থেকে HUF
Ft0.3488854308
1 DAWN থেকে CZK
0.0215714262
1 DAWN থেকে KWD
د.ك0.00031359795
1 DAWN থেকে ILS
0.0035266917