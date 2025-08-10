DAN সম্পর্কে আরও

DAN প্রাইসের তথ্য

DAN হোয়াইটপেপার

DAN অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

DAN টোকেনোমিক্স

DAN প্রাইস পূর্বাভাস

আয় করুন

এয়ারড্রপ+

খবর

Blog

শিখুন

Dastra Network লোগো

Dastra Network প্রাইস (DAN)

তালিকাভুক্ত নয়

Dastra Network (DAN) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.00782597
$0.00782597$0.00782597
0.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে Dastra Network (DAN) এর প্রাইস

Dastra Network(DAN) বর্তমানে 0.00782597USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 986.41KUSD। DAN থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Dastra Network এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
0.00%
Dastra Network এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
126.04M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ DAN থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। DAN এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Dastra Network (DAN) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Dastra Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0.0 ছিল।
গত 30 দিনে, Dastra Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0.0000000000 ছিল।
গত 60 দিনে, Dastra Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0.0000000000 ছিল।
গত 90 দিনে, Dastra Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000000001865467757 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0.00.00%
30 দিন$ 0.00000000000.00%
60 দিন$ 0.00000000000.00%
90 দিন$ -0.000000001865467757-0.00%

Dastra Network (DAN) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Dastra Network এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.00782597
$ 0.00782597$ 0.00782597

$ 0.00782597
$ 0.00782597$ 0.00782597

$ 0.02999587
$ 0.02999587$ 0.02999587

0.00%

0.00%

0.00%

Dastra Network (DAN) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 986.41K
$ 986.41K$ 986.41K

--
----

126.04M
126.04M 126.04M

Dastra Network (DAN) কী?

Dastra.Network, a cutting-edge WEB 3 ecosystem. Our mission is to provide IT startups and high-tech companies with a comprehensive range of services for the development and implementation of innovative WEB 3 products and solutions. At Dastra.Network, we transform the complex world of blockchain into an understandable and accessible infrastructure, encompassing key tools for successful operation in the WEB 3 era: * Creation of tokens and NFTs in the most demanded blockchain networks. * Project placement on our launchpad for effective fundraising. * DAO organization for decentralized management and community-driven key decision making. * Conducting AirDrops to expand your audience and increase loyalty. * Organizing staking to enhance the long-term attractiveness of your tokens. We are committed to making WEB 3 solutions not only technologically advanced but also intuitive and accessible to everyone. Our approach combines innovation with practicality, eliminating technical barriers and opening new opportunities for your business.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Dastra Network (DAN) এর টোকেনোমিক্স

Dastra Network (DAN) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। DANটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Dastra Network (DAN) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

DAN থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 DAN থেকে VND
205.94040055
1 DAN থেকে AUD
A$0.0119737341
1 DAN থেকে GBP
0.0057912178
1 DAN থেকে EUR
0.0066520745
1 DAN থেকে USD
$0.00782597
1 DAN থেকে MYR
RM0.0331821128
1 DAN থেকে TRY
0.3182821999
1 DAN থেকে JPY
¥1.15041759
1 DAN থেকে ARS
ARS$10.365497265
1 DAN থেকে RUB
0.6259993403
1 DAN থেকে INR
0.6864940884
1 DAN থেকে IDR
Rp126.2253049091
1 DAN থেকে KRW
10.8693332136
1 DAN থেকে PHP
0.4441237975
1 DAN থেকে EGP
￡E.0.3798725838
1 DAN থেকে BRL
R$0.0424950171
1 DAN থেকে CAD
C$0.0107215789
1 DAN থেকে BDT
0.9496031998
1 DAN থেকে NGN
11.9846121983
1 DAN থেকে UAH
0.3232908207
1 DAN থেকে VES
Bs1.00172416
1 DAN থেকে CLP
$7.55988702
1 DAN থেকে PKR
Rs2.2175668592
1 DAN থেকে KZT
4.2233629702
1 DAN থেকে THB
฿0.2529353504
1 DAN থেকে TWD
NT$0.233996503
1 DAN থেকে AED
د.إ0.0287213099
1 DAN থেকে CHF
Fr0.006260776
1 DAN থেকে HKD
HK$0.0613556048
1 DAN থেকে MAD
.د.م0.0707467688
1 DAN থেকে MXN
$0.1453282629
1 DAN থেকে PLN
0.0284865308
1 DAN থেকে RON
лв0.0340429695
1 DAN থেকে SEK
kr0.0748945329
1 DAN থেকে BGN
лв0.0130693699
1 DAN থেকে HUF
Ft2.6555081404
1 DAN থেকে CZK
0.1641888506
1 DAN থেকে KWD
د.ك0.00238692085
1 DAN থেকে ILS
0.0268430771