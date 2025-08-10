Daoversal প্রাইস (DAOT)
Daoversal(DAOT) বর্তমানে 0.01304839USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 0.00USD। DAOT থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ DAOT থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। DAOT এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Daoversal থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Daoversal থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0083902165 ছিল।
গত 60 দিনে, Daoversal থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0085750639 ছিল।
গত 90 দিনে, Daoversal থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.09953167463181555 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-0.37%
|30 দিন
|$ -0.0083902165
|-64.30%
|60 দিন
|$ -0.0085750639
|-65.71%
|90 দিন
|$ -0.09953167463181555
|-88.40%
Daoversal এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.01%
-0.37%
-0.21%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Daoversal is a Web3 social-ecological platform built on blockchain. Web3 social network, DappStore, DeFi infrastructure platform, and AI artificial intelligence apps are the key businesses of Daoversal. ConciousDAO incubated Daoversal, which was initially developed on the CVN public chain ecosystem. It will eventually support global mainstream multi-chains. Daoversal will become a traffic portal for Web3 users and will construct a financial empire in the Web3 world through the development and deployment of AI technologies.
