daoSOL লোগো

daoSOL প্রাইস (DAOSOL)

তালিকাভুক্ত নয়

daoSOL (DAOSOL) লাইভ প্রাইস চার্ট

$211.14
$211.14$211.14
-0.80%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে daoSOL (DAOSOL) এর প্রাইস

daoSOL(DAOSOL) বর্তমানে 211.14USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 0.00USD। DAOSOL থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

daoSOL এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

$ 911.10 USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
-0.80%
daoSOL এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
0.00 USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ DAOSOL থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। DAOSOL এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ daoSOL (DAOSOL) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, daoSOL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -1.7132600408988 ছিল।
গত 30 দিনে, daoSOL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +23.5997512200 ছিল।
গত 60 দিনে, daoSOL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +21.4519929120 ছিল।
গত 90 দিনে, daoSOL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +9.2401473956609 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -1.7132600408988-0.80%
30 দিন$ +23.5997512200+11.18%
60 দিন$ +21.4519929120+10.16%
90 দিন$ +9.2401473956609+4.58%

daoSOL (DAOSOL) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

daoSOL এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 208.01
$ 208.01$ 208.01

$ 217.82
$ 217.82$ 217.82

$ 2,396.03
$ 2,396.03$ 2,396.03

+0.99%

-0.80%

+12.15%

daoSOL (DAOSOL) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 911.10
$ 911.10$ 911.10

0.00
0.00 0.00

daoSOL (DAOSOL) কী?

Stake with the DAOPool to earn double rewards and support all of the Solana community! Each SOL staked in the pool is distributed to the Solana communities’ validators, with the goal of further decentralizing the network while also supporting all DAOs. This MonkeDAO initiative aims to highlight the positive, constructive features of crypto, while serving as a resource for the entire Solana ecosystem.

daoSOL (DAOSOL) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

daoSOL (DAOSOL) এর টোকেনোমিক্স

daoSOL (DAOSOL) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। DAOSOLটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

ডিসক্লেইমার

DAOSOL থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 DAOSOL থেকে VND
5,556,149.1
1 DAOSOL থেকে AUD
A$323.0442
1 DAOSOL থেকে GBP
156.2436
1 DAOSOL থেকে EUR
179.469
1 DAOSOL থেকে USD
$211.14
1 DAOSOL থেকে MYR
RM895.2336
1 DAOSOL থেকে TRY
8,612.4006
1 DAOSOL থেকে JPY
¥31,037.58
1 DAOSOL থেকে ARS
ARS$279,654.93
1 DAOSOL থেকে RUB
16,834.1922
1 DAOSOL থেকে INR
18,521.2008
1 DAOSOL থেকে IDR
Rp3,405,483.3942
1 DAOSOL থেকে KRW
293,248.1232
1 DAOSOL থেকে PHP
11,982.195
1 DAOSOL থেকে EGP
￡E.10,170.6138
1 DAOSOL থেকে BRL
R$1,146.4902
1 DAOSOL থেকে CAD
C$289.2618
1 DAOSOL থেকে BDT
25,619.7276
1 DAOSOL থেকে NGN
323,337.6846
1 DAOSOL থেকে UAH
8,722.1934
1 DAOSOL থেকে VES
Bs27,025.92
1 DAOSOL থেকে CLP
$204,594.66
1 DAOSOL থেকে PKR
Rs59,828.6304
1 DAOSOL থেকে KZT
113,943.8124
1 DAOSOL থেকে THB
฿6,771.2598
1 DAOSOL থেকে TWD
NT$6,313.086
1 DAOSOL থেকে AED
د.إ774.8838
1 DAOSOL থেকে CHF
Fr168.912
1 DAOSOL থেকে HKD
HK$1,655.3376
1 DAOSOL থেকে MAD
.د.م1,908.7056
1 DAOSOL থেকে MXN
$3,920.8698
1 DAOSOL থেকে PLN
768.5496
1 DAOSOL থেকে RON
лв918.459
1 DAOSOL থেকে SEK
kr2,020.6098
1 DAOSOL থেকে BGN
лв352.6038
1 DAOSOL থেকে HUF
Ft71,644.0248
1 DAOSOL থেকে CZK
4,429.7172
1 DAOSOL থেকে KWD
د.ك63.97542
1 DAOSOL থেকে ILS
724.2102