CZ on Hyperliquid লোগো

CZ on Hyperliquid প্রাইস (CZ)

তালিকাভুক্ত নয়

CZ on Hyperliquid (CZ) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.117638
$0.117638$0.117638
0.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে।
USD

আজকে CZ on Hyperliquid (CZ) এর প্রাইস

CZ on Hyperliquid(CZ) বর্তমানে 0.117638USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 521.55KUSD। CZ থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

CZ on Hyperliquid এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+0.01%
CZ on Hyperliquid এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
4.43M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ CZ থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। CZ এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ CZ on Hyperliquid (CZ) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, CZ on Hyperliquid থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, CZ on Hyperliquid থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0090369864 ছিল।
গত 60 দিনে, CZ on Hyperliquid থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0134329302 ছিল।
গত 90 দিনে, CZ on Hyperliquid থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.015968638 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+0.01%
30 দিন$ -0.0090369864-7.68%
60 দিন$ -0.0134329302-11.41%
90 দিন$ -0.015968638-11.95%

CZ on Hyperliquid (CZ) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

CZ on Hyperliquid এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.117625
$ 0.117625$ 0.117625

$ 0.117638
$ 0.117638$ 0.117638

$ 0.800928
$ 0.800928$ 0.800928

--

+0.01%

-0.28%

CZ on Hyperliquid (CZ) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 521.55K
$ 521.55K$ 521.55K

--
----

4.43M
4.43M 4.43M

CZ on Hyperliquid (CZ) কী?

CZ is a leading memecoin on the Hyperliquid platform, consistently ranking within the top 10 in trading volume since its inception. The token pays homage to Changpeng Zhao (CZ), the former CEO of Binance, acknowledging his significant impact on the crypto industry. CZ on Hyperliquid has been running a countdown since the day it was released. The project is spearheaded by NMTD, a prominent figure in the Hyperliquid community and co-creator of HyperFUN, which is already listed on CoinGecko. CZ holders benefit from regular airdrops of new tokens released on Hyperliquid, enhancing the token's value proposition. Additionally, a swap page for CZ is currently in development on the testnet, set to launch when Hyperliquid fully adopts EVM compatibility, further expanding the token's utility.

CZ on Hyperliquid (CZ) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

CZ on Hyperliquid (CZ) এর টোকেনোমিক্স

CZ on Hyperliquid (CZ) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। CZটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: CZ on Hyperliquid (CZ) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

