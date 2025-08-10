CyOp New Era প্রাইস (CYOP)
CyOp New Era(CYOP) বর্তমানে 0.590984USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 590.98KUSD। CYOP থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, CyOp New Era থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.04371038 ছিল।
গত 30 দিনে, CyOp New Era থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.8445588050 ছিল।
গত 60 দিনে, CyOp New Era থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.7146330410 ছিল।
গত 90 দিনে, CyOp New Era থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.04371038
|+7.99%
|30 দিন
|$ +0.8445588050
|+142.91%
|60 দিন
|$ +0.7146330410
|+120.92%
|90 দিন
|$ 0
|--
CyOp New Era এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.11%
+7.99%
+36.86%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
CyOp is a decentralized experiment merging AI and human governance to manage a crypto investment fund. Holders of the $CyOp token participate in a DAO that competes directly with an evolving AI trading bot, creating a gamified test of human vs. machine decision-making. The project includes staking, governance voting, and technical analysis tools, offering both utility and active community involvement.
CyOp New Era (CYOP) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। CYOPটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
