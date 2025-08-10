CYOP সম্পর্কে আরও

CyOp New Era প্রাইস (CYOP)

CyOp New Era (CYOP) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.590984
$0.590984$0.590984
+7.90%1D
আজকে CyOp New Era (CYOP) এর প্রাইস

CyOp New Era(CYOP) বর্তমানে 0.590984USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 590.98KUSD। CYOP থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

CyOp New Era এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+7.99%
CyOp New Era এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
1.00M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ CYOP থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। CYOP এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ CyOp New Era (CYOP) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, CyOp New Era থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.04371038 ছিল।
গত 30 দিনে, CyOp New Era থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.8445588050 ছিল।
গত 60 দিনে, CyOp New Era থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.7146330410 ছিল।
গত 90 দিনে, CyOp New Era থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.04371038+7.99%
30 দিন$ +0.8445588050+142.91%
60 দিন$ +0.7146330410+120.92%
90 দিন$ 0--

CyOp New Era (CYOP) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

CyOp New Era এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.546213
$ 0.546213$ 0.546213

$ 0.595047
$ 0.595047$ 0.595047

$ 0.616562
$ 0.616562$ 0.616562

+0.11%

+7.99%

+36.86%

CyOp New Era (CYOP) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 590.98K
$ 590.98K$ 590.98K

1.00M
1.00M 1.00M

CyOp New Era (CYOP) কী?

CyOp is a decentralized experiment merging AI and human governance to manage a crypto investment fund. Holders of the $CyOp token participate in a DAO that competes directly with an evolving AI trading bot, creating a gamified test of human vs. machine decision-making. The project includes staking, governance voting, and technical analysis tools, offering both utility and active community involvement.

CyOp New Era (CYOP) এর টোকেনোমিক্স

CyOp New Era (CYOP) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। CYOPটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

CYOP থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 CYOP থেকে VND
15,551.74396
1 CYOP থেকে AUD
A$0.90420552
1 CYOP থেকে GBP
0.43732816
1 CYOP থেকে EUR
0.5023364
1 CYOP থেকে USD
$0.590984
1 CYOP থেকে MYR
RM2.50577216
1 CYOP থেকে TRY
24.03531928
1 CYOP থেকে JPY
¥86.874648
1 CYOP থেকে ARS
ARS$782.758308
1 CYOP থেকে RUB
47.27281016
1 CYOP থেকে INR
51.84111648
1 CYOP থেকে IDR
Rp9,531.99866552
1 CYOP থেকে KRW
820.80585792
1 CYOP থেকে PHP
33.538342
1 CYOP থেকে EGP
￡E.28.68636336
1 CYOP থেকে BRL
R$3.20904312
1 CYOP থেকে CAD
C$0.80964808
1 CYOP থেকে BDT
71.70999856
1 CYOP থেকে NGN
905.02698776
1 CYOP থেকে UAH
24.41354904
1 CYOP থেকে VES
Bs75.645952
1 CYOP থেকে CLP
$570.890544
1 CYOP থেকে PKR
Rs167.46122624
1 CYOP থেকে KZT
318.93042544
1 CYOP থেকে THB
฿19.10060288
1 CYOP থেকে TWD
NT$17.6704216
1 CYOP থেকে AED
د.إ2.16891128
1 CYOP থেকে CHF
Fr0.4727872
1 CYOP থেকে HKD
HK$4.63331456
1 CYOP থেকে MAD
.د.م5.34249536
1 CYOP থেকে MXN
$10.97457288
1 CYOP থেকে PLN
2.15118176
1 CYOP থেকে RON
лв2.5707804
1 CYOP থেকে SEK
kr5.65571688
1 CYOP থেকে BGN
лв0.98694328
1 CYOP থেকে HUF
Ft200.53269088
1 CYOP থেকে CZK
12.39884432
1 CYOP থেকে KWD
د.ك0.18025012
1 CYOP থেকে ILS
2.02707512