Cyclix Games লোগো

Cyclix Games প্রাইস (CYG)

তালিকাভুক্ত নয়

Cyclix Games (CYG) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.01369276
$0.01369276$0.01369276
+5.60%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে।
USD

আজকে Cyclix Games (CYG) এর প্রাইস

Cyclix Games(CYG) বর্তমানে 0.01369276USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 199.10KUSD। CYG থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Cyclix Games এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+5.61%
Cyclix Games এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
14.54M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ CYG থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। CYG এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Cyclix Games (CYG) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Cyclix Games থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00072769 ছিল।
গত 30 দিনে, Cyclix Games থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0089012976 ছিল।
গত 60 দিনে, Cyclix Games থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0119490363 ছিল।
গত 90 দিনে, Cyclix Games থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0999229398300583 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00072769+5.61%
30 দিন$ -0.0089012976-65.00%
60 দিন$ -0.0119490363-87.26%
90 দিন$ -0.0999229398300583-87.94%

Cyclix Games (CYG) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Cyclix Games এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.01295804
$ 0.01295804$ 0.01295804

$ 0.01384875
$ 0.01384875$ 0.01384875

$ 2.0
$ 2.0$ 2.0

-0.10%

+5.61%

+27.18%

Cyclix Games (CYG) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 199.10K
$ 199.10K$ 199.10K

--
----

14.54M
14.54M 14.54M

Cyclix Games (CYG) কী?

Gamemification tokens, gamblefi, gamefi

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Cyclix Games (CYG) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

Cyclix Games (CYG) এর টোকেনোমিক্স

Cyclix Games (CYG) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। CYGটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Cyclix Games (CYG) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

