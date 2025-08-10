cUSDC প্রাইস (CUSDC)
cUSDC(CUSDC) বর্তমানে 0.02509589USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 39.38MUSD। CUSDC থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ CUSDC থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। CUSDC এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, cUSDC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, cUSDC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0001219183 ছিল।
গত 60 দিনে, cUSDC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0002247336 ছিল।
গত 90 দিনে, cUSDC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.000273243072486524 ছিল।
cUSDC এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.00%
+0.02%
+0.12%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Compound is an open-source, autonomous protocol built for developers, to unlock a universe of new financial applications. Interest and borrowing, for the open financial system.
