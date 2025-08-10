Curiso প্রাইস (CUR)
Curiso(CUR) বর্তমানে 0.00004052USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 39.66KUSD। CUR থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Curiso থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Curiso থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000040010 ছিল।
গত 60 দিনে, Curiso থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000184498 ছিল।
গত 90 দিনে, Curiso থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00006756871863480886 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+0.71%
|30 দিন
|$ -0.0000040010
|-9.87%
|60 দিন
|$ -0.0000184498
|-45.53%
|90 দিন
|$ -0.00006756871863480886
|-62.51%
Curiso এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-1.76%
+0.71%
+7.04%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
INFINITE CANVAS FOR YOUR THOUGHTS. Connect nodes and AI services to explore ideas in depth. Unlock richer, more accurate AI interactions with advanced guidance capabilities. Curiso allows you use any remote or local AI provider to share context and documents across the latest state of the art AI models. Avoid having to use multiple platforms and explore your thoughts in one seamless infinite canvas.
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 CUR থেকে VND
₫1.0662838
|1 CUR থেকে AUD
A$0.0000619956
|1 CUR থেকে GBP
￡0.0000299848
|1 CUR থেকে EUR
€0.000034442
|1 CUR থেকে USD
$0.00004052
|1 CUR থেকে MYR
RM0.0001718048
|1 CUR থেকে TRY
₺0.0016479484
|1 CUR থেকে JPY
¥0.00595644
|1 CUR থেকে ARS
ARS$0.05366874
|1 CUR থেকে RUB
₽0.0032411948
|1 CUR থেকে INR
₹0.0035544144
|1 CUR থেকে IDR
Rp0.6535482956
|1 CUR থেকে KRW
₩0.0562774176
|1 CUR থেকে PHP
₱0.00229951
|1 CUR থেকে EGP
￡E.0.0019668408
|1 CUR থেকে BRL
R$0.0002200236
|1 CUR থেকে CAD
C$0.0000555124
|1 CUR থেকে BDT
৳0.0049166968
|1 CUR থেকে NGN
₦0.0620519228
|1 CUR থেকে UAH
₴0.0016738812
|1 CUR থেকে VES
Bs0.00518656
|1 CUR থেকে CLP
$0.03914232
|1 CUR থেকে PKR
Rs0.0114817472
|1 CUR থেকে KZT
₸0.0218670232
|1 CUR থেকে THB
฿0.0013096064
|1 CUR থেকে TWD
NT$0.001211548
|1 CUR থেকে AED
د.إ0.0001487084
|1 CUR থেকে CHF
Fr0.000032416
|1 CUR থেকে HKD
HK$0.0003176768
|1 CUR থেকে MAD
.د.م0.0003663008
|1 CUR থেকে MXN
$0.0007524564
|1 CUR থেকে PLN
zł0.0001474928
|1 CUR থেকে RON
лв0.000176262
|1 CUR থেকে SEK
kr0.0003877764
|1 CUR থেকে BGN
лв0.0000676684
|1 CUR থেকে HUF
Ft0.0137492464
|1 CUR থেকে CZK
Kč0.0008501096
|1 CUR থেকে KWD
د.ك0.0000123586
|1 CUR থেকে ILS
₪0.0001389836