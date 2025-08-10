CumRocket প্রাইস (CUMMIES)
CumRocket(CUMMIES) বর্তমানে 0.00294796USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 3.89MUSD। CUMMIES থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ CUMMIES থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। CUMMIES এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, CumRocket থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, CumRocket থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000424927 ছিল।
গত 60 দিনে, CumRocket থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0001223998 ছিল।
গত 90 দিনে, CumRocket থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.000145714281451055 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+1.06%
|30 দিন
|$ +0.0000424927
|+1.44%
|60 দিন
|$ -0.0001223998
|-4.15%
|90 দিন
|$ +0.000145714281451055
|+5.20%
CumRocket এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.16%
+1.06%
+6.74%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
CumRocket operates a creator subscription site, allowing users to build meaningful connections with their admired creators. Distinguished by its commitment to authenticity, CumRocket stands apart from other platforms like OnlyFans. There's a growing concern among fans about creators' accounts being managed by agencies or even AI chatbots. Furthermore, users can enjoy discounted fees on every purchase made within the application, based on their CUMMIES holdings. Real creators, genuine authenticity, and deeper connections—CumRocket is redefining the subscription experience.
CumRocket (CUMMIES) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। CUMMIESটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
