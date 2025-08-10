CULTUR প্রাইস ($CULTUR)
CULTUR($CULTUR) বর্তমানে 0.00000965USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 96.50KUSD। $CULTUR থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ $CULTUR থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। $CULTUR এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, CULTUR থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, CULTUR থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000040680 ছিল।
গত 60 দিনে, CULTUR থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000032905 ছিল।
গত 90 দিনে, CULTUR থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.000003270656069057215 ছিল।
CULTUR এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-1.13%
-0.34%
+23.49%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
$CULTUR is where memes, art, and storytelling collide. Led by the enigmatic ❤️Mr. E, we explore and preserve the cultures we love—games, TV shows, films, characters, and more. Our mission? To celebrate meme culture while delivering high-quality digital content and art that sets us apart. Join the movement and be part of a project that blends creativity, community, and culture like never before. The legend begins now. Are you ready?
CULTUR ($CULTUR) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। $CULTURটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
