Cub Finance লোগো

Cub Finance প্রাইস (CUB)

তালিকাভুক্ত নয়

Cub Finance (CUB) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.00129623
$0.00129623
+1.00%1D
MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে।
আজকে Cub Finance (CUB) এর প্রাইস

Cub Finance(CUB) বর্তমানে 0.00129623USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 15.87KUSD। CUB থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Cub Finance এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+1.07%
Cub Finance এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
12.24M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ CUB থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। CUB এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Cub Finance (CUB) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Cub Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Cub Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0001569308 ছিল।
গত 60 দিনে, Cub Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0001921559 ছিল।
গত 90 দিনে, Cub Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0001684224625661832 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+1.07%
30 দিন$ +0.0001569308+12.11%
60 দিন$ +0.0001921559+14.82%
90 দিন$ +0.0001684224625661832+14.93%

Cub Finance (CUB) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Cub Finance এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.00126968
$ 0.00129752
$ 3.96
+0.06%

+1.07%

+6.38%

Cub Finance (CUB) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 15.87K
--
12.24M
Cub Finance (CUB) কী?

বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত।

Cub Finance (CUB) রিসোর্স

Cub Finance (CUB) এর টোকেনোমিক্স

Cub Finance (CUB) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। CUBটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Cub Finance (CUB) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

CUB থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 CUB থেকে VND
34.11029245
1 CUB থেকে AUD
A$0.0019832319
1 CUB থেকে GBP
0.0009592102
1 CUB থেকে EUR
0.0011017955
1 CUB থেকে USD
$0.00129623
1 CUB থেকে MYR
RM0.0054960152
1 CUB থেকে TRY
0.0527176741
1 CUB থেকে JPY
¥0.19054581
1 CUB থেকে ARS
ARS$1.716856635
1 CUB থেকে RUB
0.1036854377
1 CUB থেকে INR
0.1137052956
1 CUB থেকে IDR
Rp20.9069325569
1 CUB থেকে KRW
1.8003079224
1 CUB থেকে PHP
0.0735610525
1 CUB থেকে EGP
￡E.0.0629190042
1 CUB থেকে BRL
R$0.0070385289
1 CUB থেকে CAD
C$0.0017758351
1 CUB থেকে BDT
0.1572845482
1 CUB থেকে NGN
1.9850336597
1 CUB থেকে UAH
0.0535472613
1 CUB থেকে VES
Bs0.16591744
1 CUB থেকে CLP
$1.25215818
1 CUB থেকে PKR
Rs0.3672997328
1 CUB থেকে KZT
0.6995234818
1 CUB থেকে THB
฿0.0418941536
1 CUB থেকে TWD
NT$0.038757277
1 CUB থেকে AED
د.إ0.0047571641
1 CUB থেকে CHF
Fr0.001036984
1 CUB থেকে HKD
HK$0.0101624432
1 CUB থেকে MAD
.د.م0.0117179192
1 CUB থেকে MXN
$0.0240709911
1 CUB থেকে PLN
0.0047182772
1 CUB থেকে RON
лв0.0056386005
1 CUB থেকে SEK
kr0.0124049211
1 CUB থেকে BGN
лв0.0021647041
1 CUB থেকে HUF
Ft0.4398367636
1 CUB থেকে CZK
0.0271949054
1 CUB থেকে KWD
د.ك0.00039535015
1 CUB থেকে ILS
0.0044460689