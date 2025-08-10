Ctrl প্রাইস (CTRL)
Ctrl(CTRL) বর্তমানে 0.02093107USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 5.03MUSD। CTRL থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ CTRL থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। CTRL এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Ctrl থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00116466 ছিল।
গত 30 দিনে, Ctrl থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0134923435 ছিল।
গত 60 দিনে, Ctrl থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0070281404 ছিল।
গত 90 দিনে, Ctrl থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.003426957273731543 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00116466
|+5.89%
|30 দিন
|$ +0.0134923435
|+64.46%
|60 দিন
|$ +0.0070281404
|+33.58%
|90 দিন
|$ +0.003426957273731543
|+19.58%
Ctrl এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.29%
+5.89%
+22.65%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Ctrl (fka XDEFI Wallet) is the world's most powerful crypto wallet. Secure, easy-to-use and supports more than 2100 blockchains. Ctrl (fka XDEFI Wallet) is a non-custodial wallet that allows you to securely swap, store, and send NFTs and crypto across more than 34 blockchains in a single interface. Being a non-custodial wallet, users are in complete control of the coins and tokens and CTRL does not have access to seed phrases. As an alternative to Metamask, CTRL can be used to interact with decentralized finance applications, view NFT collections, swaps, and bridging.
Ctrl (CTRL) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। CTRLটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
