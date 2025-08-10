CPC সম্পর্কে আরও

CryptoPerformance Coin লোগো

CryptoPerformance Coin প্রাইস (CPC)

তালিকাভুক্ত নয়

CryptoPerformance Coin (CPC) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.080359
$0.080359$0.080359
0.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে CryptoPerformance Coin (CPC) এর প্রাইস

CryptoPerformance Coin(CPC) বর্তমানে 0.080359USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 0.00USD। CPC থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

CryptoPerformance Coin এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

$ 337.49K USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+0.02%
CryptoPerformance Coin এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
0.00 USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ CPC থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। CPC এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ CryptoPerformance Coin (CPC) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, CryptoPerformance Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, CryptoPerformance Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0006046291 ছিল।
গত 60 দিনে, CryptoPerformance Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0028791424 ছিল।
গত 90 দিনে, CryptoPerformance Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00069475176333456 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+0.02%
30 দিন$ -0.0006046291-0.75%
60 দিন$ -0.0028791424-3.58%
90 দিন$ +0.00069475176333456+0.87%

CryptoPerformance Coin (CPC) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

CryptoPerformance Coin এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.080307
$ 0.080307$ 0.080307

$ 0.080401
$ 0.080401$ 0.080401

$ 2.45
$ 2.45$ 2.45

-0.04%

+0.02%

+0.05%

CryptoPerformance Coin (CPC) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 337.49K
$ 337.49K$ 337.49K

0.00
0.00 0.00

CryptoPerformance Coin (CPC) কী?

The CPCoin (CPC) is the native coin of the CryptoPerformance CHAIN, the proprietary blockchain designed by CryptoPerformance Group. Launched in 2020 the CPCoin has since become an integral part of the crypto market and a key asset to advancing the CryptoPerformance Platform and ecosystem. Every CPCoin acquired allows the owner to have a part of the innovative CryptoPerformance CHAIN and become an integral part of the ever-expanding community. The CPCoin plays a vital part in growing the community and has multiple underlying functions that keep the coin in constant circulation and demand. The CPCoin is the native coin of the CryptoPerformance CHAIN, a secure, fast (1 block = 5000 transactions in under 15seconds) and ultra-low fee blockchain, guaranteeing the safety of the CPCoin and any projects associated. The CPCoin does not rely on third party blockchains and has its own Cx0 Secure Wallet.

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

CPC থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 CPC থেকে VND
2,114.647085
1 CPC থেকে AUD
A$0.12294927
1 CPC থেকে GBP
0.05946566
1 CPC থেকে EUR
0.06830515
1 CPC থেকে USD
$0.080359
1 CPC থেকে MYR
RM0.34072216
1 CPC থেকে TRY
3.27784361
1 CPC থেকে JPY
¥11.812773
1 CPC থেকে ARS
ARS$106.4354955
1 CPC থেকে RUB
6.40702307
1 CPC থেকে INR
7.04909148
1 CPC থেকে IDR
Rp1,296.11272177
1 CPC থেকে KRW
111.60900792
1 CPC থেকে PHP
4.56037325
1 CPC থেকে EGP
￡E.3.87089303
1 CPC থেকে BRL
R$0.43634937
1 CPC থেকে CAD
C$0.11009183
1 CPC থেকে BDT
9.75076106
1 CPC থেকে NGN
123.06096901
1 CPC থেকে UAH
3.31963029
1 CPC থেকে VES
Bs10.285952
1 CPC থেকে CLP
$77.867871
1 CPC থেকে PKR
Rs22.77052624
1 CPC থেকে KZT
43.36653794
1 CPC থেকে THB
฿2.57711313
1 CPC থেকে TWD
NT$2.4027341
1 CPC থেকে AED
د.إ0.29491753
1 CPC থেকে CHF
Fr0.0642872
1 CPC থেকে HKD
HK$0.63001456
1 CPC থেকে MAD
.د.م0.72644536
1 CPC থেকে MXN
$1.49226663
1 CPC থেকে PLN
0.29250676
1 CPC থেকে RON
лв0.34956165
1 CPC থেকে SEK
kr0.76903563
1 CPC থেকে BGN
лв0.13419953
1 CPC থেকে HUF
Ft27.26741588
1 CPC থেকে CZK
1.68593182
1 CPC থেকে KWD
د.ك0.024348777
1 CPC থেকে ILS
0.27563137