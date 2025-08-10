CryptoCart V2 প্রাইস (CCV2)
CryptoCart V2(CCV2) বর্তমানে 1.35USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.26MUSD। CCV2 থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ CCV2 থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। CCV2 এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, CryptoCart V2 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.02713189 ছিল।
গত 30 দিনে, CryptoCart V2 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.6111699750 ছিল।
গত 60 দিনে, CryptoCart V2 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.7460896500 ছিল।
গত 90 দিনে, CryptoCart V2 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.2690588802486341 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.02713189
|+2.05%
|30 দিন
|$ +0.6111699750
|+45.27%
|60 দিন
|$ +0.7460896500
|+55.27%
|90 দিন
|$ +0.2690588802486341
|+24.89%
CryptoCart V2 এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.38%
+2.05%
+20.05%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Cryptocart Marketplace Pay your way from hundreds of vendors with global shipping. Our goal is to bridge the gap between decentralised finance and e-commerce like never seen before in crypto. CryptoCart Token. CC Token is the native currency for the CryptoCart platform, offering several benefits to holders & spenders alike DISCOUNTS Discounts for wallets holding CC Token will include cheaper shipping and a set percentage off of promotional products at any given time. CASHBACK When transacting in CC Token, a percentage of the purchase value can be earned back as yield on your CC Token balance. PROMOTIONS Earn points for spending CC Token on CryptoCart. Points can later be redeemed for NFTs that can be applied to specific products or pomotions. LOYALTY SCHEME The NFT vouchers earned through the points scheme can be burned in exchange for the equivalent CC Token yield minus a percentage.
CryptoCart V2 (CCV2) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। CCV2টোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
